Lukijan mielipide: Veikkauksen uhkapeleihihn usuttava toiminta lopetettava



Olen onnellinen, että asiaan on havahduttu. Veikkaus on todella palkitsevaa kun voittaa. Olin kesällä 1970 Wienissä Itävallassa kesätöissä ja menin työkaverini kanssa laukkakisoihin. Arvasin oikein kolme parasta hevosta ja sain sievoisen summan rahaa ja ostin mm. polkupyörän työmatkoja varten. Olin lainannut äidiltäni matkarahat ja tunsin velvollisuutta maksaa ne takaisin ja lisäksi palkka juomarahoineen ei ollut häävi, joten olin jatkuvasti Baden-Badenissa raveissa. Kerran työkaverini antoi rahaa ja käski veikata tiettyä hevosta ja kun huomasin esittelyssä, että se ei ollut vireessä niin käytin rahat ja veikkasin toista. Sietämätön jännitys. Jos se sittenkin voittaisi ja työkaveri huomaisi, että näin oli käynyt ja tivaisi minulta rahoja ja olisi pakko kertoa totuus.

Eräs kansanedustaja on sitä mieltä, että ei poliittisia nuorisojärjestöjä pidä tukea toisten ahdingon kustannuksella. Ei ole kysymys pelkästään näistä henkilöistä, vaan valtion taloudesta. Ulosotossa on yli 500 000 suomalaista ja makuhäiriömerkintä on yli 380 000:lla ja yleensä velkaantuminen on niin runsasta, että ulosmitattava summa tuskin riittää korkoihin ja kun henkilöt kuolevat, velat satavat valtion laariin ja niitä on valtiolla itsellään jo 109 miljardia euroa. Velaksi eletään, mutta viiden jälkeen ohjelmassa Björn Walroos sanoi, että ei siitä voi lähteä liikkeelle, että velkaa saadaan loputtomasti ja jos tämä hana tukitaan ja valtion omaisuus kansallispuistoineen on myyty niin miten suu sitten pannaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ei ratkaisu ole tunnistautuminen, vaan koko arvomaailman muuttuminen sellaiseksi, että rahojen kanssa eletään korkeintaan kädestä suuhun, realisoidaan tulot ja menot ja lähdetään liikkeelle siitä, mikä on mahdollista ja mikä mahdotonta. Veikkauksen uhkapeliin usuttava toiminta kannattaa mielestäni lopettaa kokonaan kuten kaikkiin muihinkin addiktioihin houkutteleminen. Vaikka niitä varoja urheilijoihinkin satsataan, niin eivät ne tuloksiin ole johtaneet. Se nähtiin viimeksi syksyn MM-kisoissa.

Se hevonen ei onneksi voittanut, mutta jännitys oli sietämätöntä. Ei mennyt kuitenkaan kaikki varat veikkaukseen, joten oli mahdollista lähteä kiertämään liftillä Eurooppaa ystävättäreni kanssa. Pyöräkin tuli Suomeen, jossa se valitettavasti varastettiin.

Kaija Lehtelä

Alavieska