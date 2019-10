Antti Savelan kolumni: maakuntafuusio tyrmättiin – Keski-Pohjanmaa on ketterä ja tehokas

Pohjanmaan maakuntajohtajat tyrmäävät yksissä tuumin ajatuksen maakuntiensa yhdistämisestä (KP 21.10) . Johtajien mukaan hartiat kyllä levenisivät, mutta samalla menetettäisiin paikallinen tahto ja ketteryys.

Vähän aikaa sitten ministeri Jaakko Numminen ja entinen alivaltiosihteeri Juhani Kivelä ilmaisivat pohjalaisissa sanomalehdissä idean Pohjanmaan maakuntien paluusta yhteen.

Aivan kaukaa Nummisen ja Kivelän ajatukset eivät olleet. Ennen voimassa olevaa maakuntauudistusta Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa olivat samassa maakunta- ja seutukaavaliitossa. Jo tuolloin Keski-Pohjanmaa oli omissa oloissaan itsenäisenä.

Historiallisesti myös Keski-Pohjanmaa on ollut laajempi. Kalajoki, Alavieska, Ylivieska ja Kinnula olivat vielä 60-luvulla virallinen osa Keski-Pohjanmaata. Nykyisellään Kruunupyy, Kinnula ja Reisjärvi ovat maakunnan osajäseninä lähinnä edunvalvonnassa.

Keskipohjanmaan jutussa nykyiset maakuntajohtajat tyrmäsivät fuusion ja muun muassa Keski-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen toteaa K-P:n liiton strategian vakuuttavan itsenäisyyden olevan paras tapa edistää maakunnan hyvinvointia.

Peruspelkona Keski-Pohjanmaalla on, että iso ja laaja maakuntavaltuusto veisi päätöksentekoa kauemmas ja olisi itse asiassa vastavirtaan eurooppalaisen maakuntahallinnon periaatteiden kanssa. Monet suurten ja kauniiden maakuntien perään haikailevista unohtavatkin, että yksi maakunta-ajatuksen periaate on se, että maakunta lähtee kuntalaisista ja kunnista, kun taas valtio johtaa pikemmin ylhäältä alaspäin. Kiteytettynä maakunta on ihmisten yhteisö, kun taas valtio ja vanhat läänit hallitsijan keino hallita alamaisiaan. Laajat ja epäyhtenäiset maakunnat häivyttäisivät pois ihmisten tunnetta hallita elämäänsä. Ne olisivat siten askel kohti läänejä. Sekin on hyvä muistaa, että läänit olivat suuriruhtinaskunnassa tsaarin viestinviejiä maakuntiin eikä suinkaan maakuntien viestinviejiä tsaarille.

Suomi jossa on paljon erikokoisia kuntia, tarvitsee myös hyvin erikokoisia ja erilaisia maakuntia. Tärkeämpää kuin maakunnan koko on provinssin kyky muodostaa jollain tavalla yhtenäinen ja samaan suuntaan katsova alue. Pieni on myös ketterä ja joustava. Suomen kerätessä jälleen – ties monennen kerran – poliittisten voimien rippeet miettiäkseen sote-uudistusta Kainuusta, Etelä-Karjalasta ja Keski-Pohjanmaalta voidaan todeta, että täällä soten peruspalikat ovat jo koossa: tulkaa ja ottakaa mallia.

