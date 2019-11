Reisjärven yhteisrakentamishanke nousi valtakunnan ykköseksi Traficomin Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailussa Helsingissä - Tuomariston vakuutti huomattavan korkea yhteisrakentamisprosentti



Traficomin (Liikenteen turvallisuusvirasto) Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailun ykköspalkinnon on voittanut Reisjärven yhteisrakentamishanke.

– Hiljaiseksi vetää, kiitollinen olo, kun saa tehdä yhteistyötä huippuammattilaisten kanssa. Yhteistyö R-Netin ja Elenian kanssa on ollut hyvää alusta saakka, minkä takia lähdimme kisaan mukaankin, Netplazan liiketoiminnan kehitysjohtaja Hanne Nivala iloitsee.

Selänne-lehti tavoitti Nivalan Helsingistä, missä kilpailun palkinnot oli jaettiin tiistai-iltana.

– Yhteisrakentamishanke on edennyt koko ajan mallikkaasti. Yhteissuunnittelu on toiminut alusta alkaen hyvin, myynti on ollut huikeaa ja valokuitu on toimitettu asiakkaille suunnitellun aikataulun mukaisesti, Nivala hehkuttaa.

Paikallinen kuituverkkoyhtiö R-Net, valokuituverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastannut Netplaza sekä sähköverkkoyhtiö Elenia ovat rakentaneet yhteistyössä valokuituverkkoa ja säävarmaa sähköverkkoa Reisjärvelle. Valokuituverkko rakennettiin koko Reisjärven alueelle ja samalla säävarman sähköverkon osuus nousi reilusta 10 prosentista yli 90 prosentin.

Traficomin yhteisrakentamiskilpailuissa kisattiin kunta- ja yrityssarjassa. Tuomaristo perusteli Reisjärven hankkeen yrityssarjan ykkössijaa huomattavan korkealla yhteisrakentamisprosentilla. Merkittävää hankkeessa on myös se, että yhteisrakentaminen koskee koko kuntaa.

– Jokainen rakennusmetri sovitettiin yhteen valokuidun ja sähkön osalta niin pitkälle, kun se on teknisesti mahdollista. Reisjärvellä valokuituverkkoa rakennettiin 190 kilometriä, joissa yhteiskaivantoa sähköverkon kanssa oli 154 kilometriä. Yhteisrakentamisprosentti nousi 82 prosenttiin, Nivala kertoo.

Pohjois-Pohjanmaalla on puhuttu Reisjärven ihmeestä. Valokuitupeitto on hankealueilla poikkeuksellisen korkea, alueittain jopa yli 90 prosenttia. Tilausten määrään vaikutti yhteisrakentaminen Elenian kanssa, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä kuituverkkoyhtiö R-Netin kanssa. Netplazan rooli on ollut johtaa projektia.

– Yhteisrakentamiseen täytyy olla aitoa halu. Tavoitteenamme on tehdä yhteisrakentamista mahdollisimman laajasti teleyhtiöiden, kuntien ja niiden omistamien kuituyhtiöiden, osuuskuntien, kyläyhdistysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun yhdistämme voimat jo hankesuunnitteluvaiheessa. Kaikki hyötyvät. Kustannuksia säästyy ja maat auki otettaessa rakentaminen häiritsee asukkaita vain kerran, toteaa rakennuttamisjohtaja Jarkko Kohtala sähköverkkoyhtiö Eleniasta.

Hankkeessa tärkeimpänä on ollut asiakkaan edun nostaminen koko yhteistyön kärkeen.

– Saavutettuina etuina on asiakaslähtöisyys, kun infratyöt tontilla tapahtuvat samanaikaisesti sen sijaan, että pihaa myllättäisiin useina vuosina peräkkäin, summaa palkintotilaisuudessa R-Netin edustajana toiminut Matti Kangas.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämässä Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailussa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla helpotetaan eri infraverkkojen yhteisrakentamista, säästetään rakentamiskustannuksia sekä lisätään yhteistyötä infratoimijoiden välillä.

Kilpailussa oli mukana 21 hanketta, joissa oli mukana kymmeniä toimijoita eri puolilta Suomea.

– Reisjärven malli on hyvin monistettavissa ja esimerkiksi Pyhäjoella lähdetään nyt toteuttamaan yhteisrakentamista Reisjärven kokemusten pohjalta, Nivala sanoo.

Kotiin viemisinä Helsingistä Netplaza Oy sai konsultaatiopäivän futuristilta.

– Se innovoi meidät tulevaisuuskuntoon, Nivala sanoo.