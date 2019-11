Matti Nykäsen muistomerkin luonnokset julki, kansa pääsee äänestämään – Jyväskylän kaupunginvaltuusto tekee lopullisen päätöksen



Yksi ehdokkaista on Kuningaskotka.

Taideteoksen luonnoksista järjestetään yleisöäänestys 1.–21.11. Lopullisen valinnan taideteoksesta tekee Jyväskylän kaupunginvaltuusto helmikuussa 2020.

Matti Nykänen (1963-2019) oli kotoisin Jyväskylästä. Hän oli yksi Suomen kautta aikojen menestyneimmistä urheilijoista, joka tunnettiin laajasti niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Nykäsen pitkäaikaisena kotikaupunkina Jyväskylä haluaa kunnioittaa Matti Nykäsen urheilullisia ansioita toteuttamalla muistomerkin kaupunkiin.

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 4.3.2019 käynnistää muistomerkkihankkeen valmistelun ja perusti hanketta valmistelemaan työryhmän, jota johtaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela. Hankkeen arvioitu kustannus on noin 100 000 euroa. Jyväskylän kaupunki on saanut hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 50 000 euron suuruisen avustuspäätöksen.

Kaikki luonnosvaiheeseen valitut kuusi taiteilijaa toimittivat ehdotuksensa muistomerkiksi. Taiteilijat ovat Jussi Heikkilä, Kaarina Kaikkonen, Pekka Kauhanen, Stefan Lindfors, Kimmo Schroderus ja Maaria Wirkkala. Muistomerkkiluonnoksista julkistetaan ainoastaan nimimerkki. Nimimerkin takana oleva taiteilija paljastetaan vasta kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen keväällä 2020.

Nimimerkit ovat Höyhen, Lennä MN, Kuningaskotka, Matti Nykäsen varusteet, Suksess ja Yölentäjä

Luonnokset edustavat nykykuvanveistoa, jolloin taiteilijoilla on vapaus omaan tulkintaan ja teosten tekninen toteutus ja materiaalit ovat moninaiset. Muutama luonnoksista on moniosainen ja yksi luonnosehdotuksista sijoittuu maantieteellisesti kahteen paikkaan. Luonnoksia yhdistää Matti Nykäsen mäkihyppyvarusteiden - erityisesti suksien ilmeneminen eri toteutustapojen kautta. Muutamassa ehdotuksessa on nostettu esille myös Nykäsen urheilusaavutukset tekstein tai mitalein. Luonnosehdotukset tarjoavat ihmisille erilaisia lähestymistapoja kohdata ja muistella Matti Nykästä - osa käsitteellisemmin ja toiset konkreettisemmin.

– Meillä on kuusi erilaista ehdotusta, jotka ilmentävät Matti Nykäsen uraa, saavutuksia ja persoonaa eri tavoin. Uskon, että ehdotukset herättävät ansaitusti kiinnostusta ja keskustelua, sanoo Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja, muistomerkkityöryhmän puheenjohtaja Meri Lumela.

