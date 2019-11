Lukijan mielipide: Velka veli ottaessa – Valtiolta velkoja taitaa olla jo kummin kaiman hyvänpäivän tuttu



Velka veli ottaessa, veljenpoika maksaessa on vanha totuus. Mutta onko se enää oikeasti totuus?

Riippuu siitä mistä tasosta puhutaan, yksittäisen ihmisen velkaantumisen kohdalla tämä pitää vieläkin pääosin paikkansa. Kun mennään valtion tasolle niin sanontaa pitää epäillä. Ei sitä selitettäessä kannata numeroilla kikkailla. Valtioiden velka on jo sillä tasolla että pitää kysyä, voidaanko edes teoriassa koskaan velkoja maksaa takaisin. Ne ovat jo muuttuneet kummin kaimalta otetuksi.

Jos päästäisiin lainan alkulähteille, niin luultavasti pääoma on syntynyt suurilta osin kyseenalisin keinoin, tuskin lainaajana on eläkeläinen Kalle. Lähdettiin siitä että valtioilla piti olla kultaa liikkeelle laskemansa rahaa vastaava määrä, nyt esimerkiksi EKP niin sanotusti elvyttää Euroalueen valtiontalouksia ostamalla valtioiden velkakirjoja säkkitolkulla rahaksi muutettuna. Tämähän on oikeasti setelirahoitusta, vaikka onkin sähköisin numeroin.

Rahakin kuuluu tavaraan, jonka määrä sääntelee sen hintaa joka on korko. Tällä hetkellä rahaa on liikkeellä, niin paljon ettei korkoa saa käytännössä ollenkaan. Tämä lähes ilmainen raha houkuttelee ottamaan lainaa yli takaisin maksukyvyn. Näinhän kapitalismi toimii, halpaa ostetaan vaikka ei ole tarvekaan. Valtioiden velat ovat sillä tasolla ettei niitä voi mitenkään enää koskaan maksaa takaisin. Tämä takaisin maksettu rahakin pitää markkinoida joillekin lainana.

Demokratia toimii, niin etteivät hallitukset ehdi Suomen tapauksessakaan neljässä vuodessa saada menoja kuriin. Jos yrittää menoja saada aisoihin, niin ei tule enää valittua. Seuraava hallitus joutuu sitten lupaamaan kansalle etuuksia, ettei se selviä ilman lisävelan ottoa. Näin ollen on vain pidettävä velkaantumisen taso muiden demokratioiden tuntumassa.

Sitten, kun velkoja muuttuu kummin kaiman hyvänpäivän tutulta otetuksi muutaman sukupolven päästä, niin joku neropatti painaa suurta poistonäppäintä ja velat on pyyhkäisty pilveen. Selvitään ehkä Pietarin antamalla luunapilla viimeisellä portilla.