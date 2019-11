Pääkirjoitus: Pienen arkun arvoinen



Kymmenen päivää rintamalla. Kuolema silmänräpäyksessä.

Taistelujen hautaamaksi joutunut ja reiluksi 75 vuodeksi kadoksiiin jäänyt.

Kaatuneita suomalaissotilaita taistelujen riepottelemasta maastosta etsivät löysivät suomalaisluutnantin loppusyksystä nykyisen rajan itäpuolelta Venäjältä. Sodassa kuolleen jäänteet palaavat kotimaan multiin noin vuoden kuluttua. Nuorena kaatunut on kotimatkansa ja pienen arkkunsa ansainnut.

Tänä syksynä pienissä valkoisissa arkuissa on sotatantereilta palannut kaikkiaan 22 sodissa kaatunutta. Heidät on löydetty kesän etsinnöissä. Tavoitteena on, että kaikki Suomeen tuotujen sotilaiden omaiset saavat yhteydenoton ja varmuuden aikoinaan kadonneen kohtalosta. Kymmenien vuosien jälkeen löytyneitä sankarivainajia on laskettu vuosien varrella kotipaikkakuntansa kirkkomaahan myös Keski-Pohjanmaalla.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on tehnyt etsintöjä jo pitkään. Etsinnät jatkuvat jälleen ensi vuonna, mutta aktiivisimmat etsintävuodet alkavat olla ohi. Kaikkia kadonneita ei tulla varmasti koskaan löytämään, mutta kotimatkalle halutaan saatella mahdollisimman monet kadonneiksi jääneet.

Sotien veteraanien asiat menivät myönteiseen suuntaan myös viime perjantaina, kun uusi lakimuutos tuli voimaan. Nyt veteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat vihdoin kaikille maksuttomiksi. Valitettavasti veteraanit ovat olleet eriarvoisessa asemassa ja kuntien veteraanipalveluihin käyttämissä määrärahoissa on ollut todella suuria eroja.

Eniten varoja kotona asumisen tukemiseen Sotaveteraanipiirien alueista käytettiin vuonna 2017 Pohjois-Savon alueen kunnissa, 6173 euroa veteraania kohti, Varsinais-Suomessa 3261 euroa ja Keski-Pohjanmaalla 3069 euroa. Pohjois-Karjalassa summa veteraania kohti oli 1549 euroa. Keskimäärin koko maassa käytettiin 2 187 euroa veteraania kohti.

Lakimuutoksen jälkeen, joka olisi pitänyt saada jo aiemmin voimaan, veteraanien asuinpaikalla ei saa olla enää merkitystä kotona asumisen tuen saamisessa. Yhdenmukaisuus ja pysyvyys on nyt saavutettu.

Veteraanien asioiden hoitamisessa aikaa ei ole yhtään tuhlattavaksi. Ikäpolvet vaihtuvat, ja kohta on enää mennyttä vaalittavaksi.

Muistot haalistuvat, mutta historiaa ei saa haudata.