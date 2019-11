Tuttu deja-vu – Juha Savela pohtii kolumnissaan tapoja, joilla Kokkolan Tiikerit ja sunnuntai-illan vastustaja Akaa-Volley ovat koonneet tämän kauden liigajoukkueensa

Hollihaan salissa Tiikereiden ja Akaa-Volleyn liigapeliä seuratessa ei voinut välttyä mielleyhtymältä, että tämä on nähty joskus ennenkin. Kyllä, lentopallopelejä(kin) on tullut työuran aikana nähtyä muutama, mutta sunnuntain dejavuut aiheutti vierasjoukkueen nimilista. Oli Urpo Sivulaa, Eetu Pennasta, Akseli Lankista, Aleksi Kaatrasaloa, Joni Mikkosta, Enderwin Herreraa... nykyisiä, entisiä ja tulevia maajoukkuemiehiä kaikki tyynni.

Akaa Volley on lähtenyt tielle, jota Kokkolan Tiikeritkin jokunen vuosi sitten kulki. Erinomaisella urheilullisella menestyksellä: 2010-luvun alkupuoliskon saldo kolmine mestaruuksineen, hopeineen, cup-menestyksineen on sellainen pala keskipohjalaista joukkueurheilun historiaa, että sitä on vaikea lyödä.

Ei mitään pois siitä, ei niistä mitaleista, ei niistä muistoista.

Mutta menestyksellä on ollut hintansa, jota viimeiset vuodet on Kokkolassakin makseltu.

Sen tarkemmin tietämättä Akaa Volleyn taustojen pitävyyttä, laajuutta ja pitkäjänteisyyttä, ei voi kuin toivoa, että Akaan joukkue on rakennettu kestävälle pohjalle. Tämän kauden ryhmällä haastetaan jo Suomen kärkeä, huippuesityksellä voitetaankin ne. Ei muuta kuin onnea valitulle tielle – toivotaan, ettei tule karhua vastaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Entä sitten Tiikerit? Alkukausi on mennyt tuloksellisesti aika lailla odotusten mukaan. Nuori joukkue kamppailee uskottavasti viidennestä sijasta, jota voi pitää runkosarjan osalta Tiikereiden "mestaruutena". Kuten jo viime keväänä esimakua saatiin pudotuspeleissä yllätykset ovat mahdollisia ja sitä todennäköisempiä, jos vastaan eivät tule suurimmat suosikit.

Tiikerit valitsi tälle kaudelle strategiakseen luottaa suomalaisiin lupauksiin. Selvää on, että valintaa ohjasivat talouden realiteetit, mutta ei tämä linjaus pahalta tunnu. Jos Tiikerit aikoo lentopallopiireissä profiloitua nuorten lupaavien pelaajien kehitystehtaaksi, tänne hankituille nuorille pelaajille on myös annettava peliaikaa ja mahdollisuuksia kehittyä. Jos lupaukset petetään ensimmäisen tappioputken koittaessa, uskottavuus katoaa.

Pelikentällä oppii aina enemmän kuin puolapuissa roikkumalla.

Toki Tiikereiden rosteri on pitkään sarjaan kapea – jossain vaiheessa täydennystä on esimerkiksi passariosastolle tultava. Vaikka Anton Välimaa liigamitat täyttävä passari onkin, yhdellä passarilla on vaikea, ellei mahdoton viedä kautta läpi.

On toki mahdollista, että Tiikeritkin vielä joutuu kääntämään ulkomaankortin tai kaksi, mutta yleisellä tasolla nyt valitusta linjasta kannattaa pitää kiinni. Muutaman vuoden takainen muukalaislegionaakin on niin nähty.