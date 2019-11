Lukijan mielipide Ullavasta: "Me maalaiset emme tarvitse täällä sirkushuveja, mutta leipää ja asianmukaisia palveluita kyllä! –Inhimillisyys on unohtunut"



Olen asunut puolet elämästäni Ullavassa, kauniin luonnon ja mukavien ihmisten parissa. Työkin löytyi kotinurkilta ja olen saanut tehdä antoisaa työtä tulevien veronmaksajien kanssa. Mielelläni olen myös veroni maksanut, kun peruspalvelut ovat olleet mutkattomasti saatavilla.

Lapseni ovat aikanaan käyneet terveysasemalla tutun ja ammattitaitoisen terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotolla, hammastarkastukset ja oikomishoidot ovat sujuneet jouhevasti omassa hammaslääkärissä ilman tunnin ajomatkoja suuntaansa ja poissaoloa töistä. Päivähoito on ollut laadukasta, koulurakennukset kunnossa ja sisäilma tervettä, urheilukentät ja jääkiekkokaukalot hoidettuna ja valmiina käyttöön palvelemaan liikkujia, kiitos Heikin ja Ullavan Kilvan talkoolaisten.

Eri yhdistykset, seurakunnat, kauppa, kirjasto ja kaupungin nuorisotoimi ovat yhdessä järjestäneet toimintaa ja tapahtumia ullavalaisille. Hopijakumpu ja Onnela hoitajineen ovat huolehtineet vanhuksista, Tuulikumpu ja Kissankello kehitysvammaisista. Perhekoti Ainola antoi kodin monelle lapselle.

Jotakin on viime vuosina muuttunut ja huonompaan suuntaan. Täältä Kokkolan laitamilta halutaan viedä palveluita pois, keskittää ja ”säästää”. Ainola, Kissankello, Tuulikumpu ja Onnela on jo lakkautettu ja asukkaat siirretty kuka minnekin. Tuliko säästöjä?

Ainakin epävarmuutta, hätää ja suorastaan inhimillistä kärsimystä. Työpaikkojen loppumista tai siirtymistä muualle. Mitä seuraavaksi, terveysasema, aluetoimisto?

Monia asioita voidaan tietenkin hoitaa netin kautta, mutta ei todellakaan kaikkea! Inhimillisyys ja ihminen on unohtunut. Erittelemättä tarkemmin tässä mielipiteessä Kokkolan kaupungin ja Soiten alaista päätöksentekoa ja palveluiden alasajoa maaseudulla ja maakunnassa, tunnen positiivisen mielialan jo alkavan murentua. Toivoisin, että päättäjät ja virkamiehet muistaisivat kaiken säästövimman keskellä ajatella päätöstensä vaikutuksia hieman kauaskantoisemmin ja laajemmin.

Me maalaiset emme tarvitse täällä sirkushuveja, mutta leipää ja asianmukaisia palveluita kyllä! Veronmaksajia olemme myös me. Kaikkea ei tarvitse tehdä talkoilla. Haluamme asua maalla joko ihan vapaaehtoisesti tai työn sanelemana, kasvattaa lapsemme täällä ja toivon mukaan myös vanheta täällä. Suuri osa ullavalaisistakin käy töissä muualla, mutta on valmis pitempään työmatkaan, jos voi asua maaseudun rauhassa peruspalveluiden lähellä. Miten voin houkutella omia lapsiani paluumuuttajiksi tänne, kun täällä ei kohta ole enää mitään?

Kokkolan imago ei parane veroprosenttia laskemalla vaan huolehtien siitä, että myös Ullavassa, Kälviällä ja Lohtajalla voi asua ja elää. Vanhukset on hoidettava mahdollisimman lähellä omaa kotipaikkaa ja jos koti ei enää ole vaihtoehto, niin lähin palvelutalo on. Läheiseni pääsi ”maakuntamatkailun” jälkeen Hopijakumpuun viimeisiksi kuukausiksi ja oli tyytyväinen ja levollinen tutuista ihmisistä ympärillään. Hoito oli ollut varmasti yhtä hyvää muuallakin, mutta tuttuus toi turvallisuutta ja iloa viimeisiin kuukausiin.

Lopuksi vielä kommentti Kokkola 400-juhlasta: Kaupunkilaisilta on kysytty tapoja juhlistaa sitä. Suuria rahasummia kulutetaan jo suunnitteluun. Myös koululaisilta pyydettiin ideoita. Ei kaivattu ilotulituksia eikä hienoja juhlia. Skeitti- ja lähiliikuntapaikkaa on toivottu jo pitkään ja nyt kyllä olisi jo maalaislasten vuoro se saada. Saman rahan voi käyttää monella tavalla.

Minna Jääskä,

äiti ja ope

ULLAVA