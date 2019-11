Jukka Aniaksen kolumni: Ilkka ja Mikko, nuo Supercellin iloiset veronmaksajat ovat pulittaneet kuudessa vuodessa yhteensä yli 300 miljoonaa euroa yhteiseen hyvään

Alkoivathan nuo jo tulla korvista ulos ja silmissäkin harittaa. Numeroita, euroja, analyysiä, tulkintaa, kaunaa, kateutta ja kaikkea siltä väliltä kuultiin ja nähtiin maanantaina aamukahdeksasta iltayöhän saakka.

Totta kai turtumisen taustalla on mitä suurimmassa määrin se, että työn puolesta sai ja ehkä jopa joutuikin tihrustamaan tuloja ja googlaamalla googlaamaan, mikähän yrityskauppa tämänkin tilin takana oikein oli.

Olen muuten sitä mieltä, että vuosien ja ehkä vuosikymmenienkin yrittämisen jälkeen on vähintäänkin kohtuullista päästä tekemään kunnon tili.

Sekin vaihtoehto nimittäin on pitkän linjan yrittäjällä ollut jatkuvasti elävää todellisuutta, että todellista tilipäivää ei tulisi ikinä. Kaikki olisi voinut mennä. Sitä kutsutaan yrittäjän ja yrittämisen riskiksi.

Peliyhtiö Supercellin perustajakaksikko Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ovat ohittaneet henkilökohtaisella tasolla yrittämisen riskin aikapäiviä sitten.

Totta kai mikä tahansa yhtiö voi romahtaa, mutta nämä ”veljet” eivät kyllä henkilökohtaisesti puille paljaille jää. Voi tietysti olla sitäkin mieltä, että satojen ja taas satojen miljoonien eurojen tulot eivät ovat ns. pois oikeasta. Kukaan ei tarvitse mihinkään järjelliseen tai järjettömäänkään tarkoitukseen niin paljon rahaa.

Suhteellista on sekin, onko Turun Palloseuran jääkiekkoliigassa pelaavan joukkueen tappioiden kuittaamisessa vuosi toisensa perään järkeä. Vaan mitä väliä, harrastukset maksavat. Paanasen ja Kodisojan varallisuuteen nähden sitä paitsi sittenkin aika vähän.

Twitter on yllekirjoittaneelle ainoa sosiaalisen mediassa olemisen muoto. Monenlaista suharia siellä tietysti liikkuu. Pohjois-Hakalahdesta visertävä ei varmastikaan ole mikään esimerkillinen tapaus.

Sen on ehtinyt näinä vuosina huomata, että erilaiset markkinaliberaalit ovat muodostaneet Twitteriin(kin) oman digitaalisen Teekutsuliikkeensä. Tätä jengiä yhdistää liikkeen englanninkielisen nimilyhenteen mukaisesti (TEA=taxed enough already) jatkuva valitus veroista, Ylen haukkuminen, ay-liikkeen demonisoiminen sekä punaisten, vihreiden ja punavihreiden kauhisteleminen.

Siitä vaan. Jokainen vakaumuksena ja näkemyksensä mukaan.

Näkemys on Supercellin pojillakin. Verojen maksamisesta. Helsingin Sanomien laskelmien mukaan Ilkka Paananen on maksanut 2013–2018 välisenä aikana veroja 157 miljoonaa euroa. Kodisoja hieman vähemmän, ”vain” 151 miljoonaa euroa.

En ole havainnut kummankaan kitisseen kenenkään ”verokiimasta”.