Kaupunginvaltuutetun mielipide: Kokkolan taloudenpidosta



En ole lämmennyt Kokkolan tuloveroprosentin laskulle. Kaupunginhallituksen tämän hetkinen alennusesitys tarkoittaa lähes kahden miljoonan höyläämistä käyttötaloudesta.

Kokkolan tiukka taloudellinen tilanne on ajamassa Soiten palvelujen supistamisen tielle. Lisäksi suunnitelmissa on liki 20 miljoonan uudet investoinnit Kokkolaan. Tätäkin on syytä miettiä ainakin kaksi kertaa.

Lisäksi sote-puolella ikäihmisten hoitotilanne vaatii lisäpanostuksia. Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja ei ole mahdollista vähentää.

On suorastaan häpeällistä, että KPV joutuu pelaamaan kotiottelunsa Seinäjoella. Siis ihan pakko on keskuskenttä päällystää tekonurmella ja uudella valaistuksella. Uusi urheilupuiston suunnitelmissa oleva kenttä ei ehdi tähän hätään.

Päivähoidossa subjektiivinen hoito-oikeus palautuu ja tietää kaupungille sievoista lisämenoa. Lisäksi kouluinvestointeja on agendalla iso pino.

Kadut ja tiet kaupungin alueella ovat osin tosi heikossa kunnossa. Minulla oli kesällä vieraita joiden kanssa pyöräilin Kälviällä ja muuallakin kaupungin alueella. Vieraat ihmettelivät pyöräteiden huonoa kuntoa.

Valtion kädenojennus kunnille tarkoittanee ensi vuotta. Ei sen varaan voi taloudenpitoa rakentaa.

Näillä perusteilla en ole kannattamassa veron alentamista. Samaa mieltä olen siitä, että tiukkaa taloudenpitoa on jatkettava​.