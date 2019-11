Pääkirjoitus: Rataremontti näkyy nyt nopeutuvine aikatauluineen Pohjanmaan radalla



VR tiedotti torstaina uusista aikatauluista Pohjanmaan radalla. Joulukuun 15. päivästä lähtien Kokkolan ja Oulun välillä matka-ajat nopeutuvat keskimäärin 15 minuuttia ja Keski-Pohjanmaalta etelään tulee uusi yhteys. Nopeimmillaan Kokkolasta pääsee jatkossa Ouluun tunnissa ja 45 minuutissa, toiseen suuntaan Helsinkiin ennättää jo nyt jopa 3 tunnissa ja 42 minuutissa. Ylivieskan seudulla otetaan varmasti mielihyvin vastaan myös uusi Oulusta klo 16.27 etelään lähtevä vuoro. Tämä sopinee monen Oulussa työssäkäyvän aikatauluun.

Aiemmasta nopeutuneet yhteydet perustuvat peruskorjattujen rataosuuksien toimivuuteen. Nyt henkilöjunilla voi ajaa, kiitos perusparannustöiden, selvästi aikaisempaa lujempaa turvallisuuden kärsimättä. On erinomaista, että Pohjanmaan rataa on peruskorjattu ja vilkasliikenteinen rataosuus pidetään vähintään nykytasoisena. Toimiva rataverkosto mahdollistaa osaltaan nopeat yhteydet niin työ- kuin vapaa-ajankin puolesta matkustaville.

Kun nyt talvi näyttää pakkasten myötä konkreettisesti jo alkavan, on hyvä muistuttaa toimivien aikataulujen pitävyydestä myös pakkasessa ja tuiskeessa. Matkustajat ymmärtävät varmasti, jos muutaman kuukauden pakkasaikana normaali aikataulukin olisi hivenen väljempi, jotta junaliikenne pysyisi kaavailluissa aikatauluissa. Käytäntö kun on osoittanut, että talvikuukausina junakalustossa ilmenee ongelmia suvikelejä enemmän. Viime tammikuussa kaukojunista runsaat 40 prosenttia ja helmikuussa noin 35 prosenttia saapui määräasemalleen yli viisi minuuttia myöhässä, kun kesäkuukausina vastaavia myöhästymistä on vain 10-15 prosentilla kaukojunista.

Kehittynyt ja kehittyvä raideliikenne luo paineita Pohjanmaan radan tuntumassa oleville lentoasemille. Seinäjoelta lentoliikenne hiipui pitkälti junanopeuksien parantumisen myötä. Myös Kokkolan seudulla moni miettii juna- ja lentomatkustamisen eroja, kun kokonaismatka-ajoissa ei enää käytännössä suuria eroja ole, jos laskee aikaa keskustasta keskustaan. Tässä valinnassa yksi merkittävä kriteeri on aikataulujen pitävyys käytännössä.