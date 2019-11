Pääkirjoitus: Isätön päivä – Kakku muuttuu kynttiläksi



Lippu salkoon, jolta sellainen löytyy. Sunnuntaina isänpäivä on ensimmäistä kertaa virallisesti asetuksella liputuspäivä. Isälle nimettyä päivää on voinut jo aiemmin liputtaa sinivalkoisesti, mutta nyt liputusasetuskin on ajan tasalla. Äidille liehutetaan lippua keväällä ja isä on sitten virallisesti lippuvuorossa marraskuun toisena sunnuntaina.

Maailmalla isänpäivällä on jo reilut satavuotiset juuret. Suomessa isänpäivä käväisi salavihkaa yliopiston almanakassa 1970-luvulla, mutta poistettiin. Paluun almanakkaan isät tekivät vuonna 1987, ja ovat pysyneet siellä vakiintuneena juhlapäivänä. Harva olisi enää poistamassa isänpäivää listoilta. Pari vuotta sitten läheisenpäivästä suunniteltiin isänpäivälle korvaajaa, mutta suunnitelmat jäivät kuitenkin paljolti toteutumatta.

Liputtaminen on vain yksi tapa muistaa isää. Perinteisesti juhlimisen kohdetta on muistettu monin tavoin; syömisin, juomisin, lahjoin ja onnittelukortein. Isän muistaminen on henkilökohtaista ja perhekohtaista. Kukapa meistä ei olisi väkerrellyt ja näperrellyt aikoinaan isänpäiväkorttia koulussa. Jo silloin ennen isänpäivän nousua kohti virallisuutta.

Lahjojakin on tullut ostettua. Kakkua on tarjottu ja onnittelun merkeissä selkään isää taputeltu. Vuosia ja vuosikymmeniä on menty yhdessä. Pääosin arkea viettäen, mutta ainakin kerran vuodessa hillitysti juhlien.

Isät ovat kaikki ainutlaatuisia. Omia persoonia jokainen arjessa ja juhlassa. Hyviä tyyppejä. Elämän opettajia.

Ei isilläkään ole sädekehää päänpäällä, mutta arvo kasvaa ajan myötä. Hyvien päivien eläjiä, huonojen päivien kokijoita. Opastajia omine hyvine puolineen ja ihmisiä vikoineen. Muistettavia kaikkinensa.

Kirjailija Mark Twain on todennut, että neljätoistavuotiaana hänen mielestä oma isä oli niin tietämätön, että tuskin tuleva kirjailija sieti häntä lähellään. Kun kirjailija täytti kaksikymmentäyksi, niin hän hämmentyi todetessaan, kuinka paljon isä oli oppinut seitsemässä vuodessa.

Oma isä saa tänä isänpäivänä lahjan sijaan palavan kynttilän kuvansa viereen. Ensimmäistä kertaa isänpäivänä kynttilä syttyy edesmenneen isäni muistoksi ja kunniaksi.

Isän merkitys ei vähene ajan myötä ja poismenon jälkeen. Päinvastoin. Muistot ovat vahvistuneet.

Hyvää isänpäivää.