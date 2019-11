Pääkirjoitus: Kustilla paketti pinnojen välissä – Uudet eväät eivät maistu työntekijöille



Posti kulkee, kun Kusti polkee. Tuo vanha hokema pitää edelleen paikkansa. Maanantaina ei paljon kulje posti, kun Kustikin jättää tutun reittinsä kulkematta. Postin lakko koskettaa näillä näkymin 9000 työntekijää.

Postin lakon pystyi ennakoimaan jo paljon aiemmin. Torstaina päättyneet ja umpijumissa olevat neuvottelut olivat vain lopullinen niitti lakon tulosta todeksi. Työantajan ja työntekijän edustajat nousivat neuvottelupöydästä ilman sopimuksen häivääkään. Sopimuspaperi oli tyhjä. Käytännössä valtakunnansovittelijalla olivat työkalut vähissä ratkoa kiistaa. Seuraava tapaaminen on sovittu keskiviikoksi. PAU on ilmoittanut, että lakko kestää kaksi viikkoa ellei sopimukseen päästä, ja sunnuntaina jätettiin jo uusi lakkovaroitus kahden viikon jatkosta.

Posti on muuttuvassa maailmassa kovassa puristuksessa. Paperinen jaettava on vähentynyt kiihtyvää tahtia. Säästettävää pitäisi löytää ja kilpailukykyä parantaa. Strategisia liiketaloudellisia peliliikkeitä olisi tehtävä. Mieluummin heti kuin huomenna.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pakettien määrä on kasvussa, ja sieltä suunnalta löytyy myös painava syy lakolle. Posti on kertonut siirtävänsä pakettilajittelijat itse omistamaansa tytäryhtiöön, ja tuo yhtiö on järjestäytynyt eri työnantajaliittoon. Työntekijöitä edustava Posti ja logistiikka-alan unioni PAU ei muutosta hyväksy, ja posti taas ei vaihdoksesta aio luopua. Siinä lakkoeväät, joita ei neuvotteluissa ole voitu niellä.

Posti-Kustilla on nyt paketti pahasti pinnojen välissä. Monet yt-neuvottelut ja muuttuvat palkkaehdot ovat hiertäneet työntekijät henkisesti vereslihalle. Tuntemus siitä, että mikään ei riitä, on katkeroittanut. Työnantaja on perustellut muutoksia pakolla. Jos ei tehdä muutoksia, niin Kustille käy kalpaten kilpailun kiristyessä.

Tuleeko posti? Kauanko epävarmuus jatkuu? Hyviä kysymyksiä postia saavalta, mutta vastauksia odottelevan aika voi käydä pitkäksi.

Kirjeiden ja pakettien jakelu tulee lakon myötä häiriintymään ja viiveitä tulee. Puhutaanko päivistä vai viikoista, sen aika näyttää. Lakon ulkopuolella ovat turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt, joten sellaisten lähetysten kulku luvataan lakon aikana turvata.

Postin työntekijöiden lakolle on luvattu muiden työntekijäliittojen toimesta myös tukea. Nyt katsotaan, kuinka pitkälle lakon vaikutukset yltävät. Jääkö lakko lyhyeksi vai jäätyykö työtaistelurintama paikoilleen talveksi? Ehtiikö joulukortti perille?