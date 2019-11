Postin lakko vaikuttaa myös Soiten kirjepostiin ja laskutukseen – Laskujen eräpäiviä siirretään eteenpäin



Palvelualojen työnantajat Paltan ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n välisissä työehtosopimusneuvotteluissa ei ole löytynyt ratkaisua, joten PAU:n ilmoittama lakko alkaa maanantaina 11.marraskuuta. Postin lakolla on vaikutuksia Soitesta lähtevään kirjepostiin ja laskutukseen.

Postin lakon takia Soite varautuu kutsumaan asiakkaita vastaanotto- ja poliklinikkakäynneille entistä enemmän puhelimitse. Soite pyytää asiakkaita, jotka odottavat aikaa Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan vastaamaan herkemmin myös tuntemattomista numeroista tulleisiin puheluihin.

Ajanvarauksen muistutustekstiviestit kulkevat normaalisti ja niiden käyttöä lisätään tarpeen mukaan.

Omat ajanvaraustiedot Soiten toimipisteisiin voi helposti tarkistaa sähköisesti Soiten verkkosivuilta Omahoito-palvelusta.

Postin lakolla on vaikutusta myös Soiten laskutukseen. Soite siirtää asiakasmaksujen eräpäiviä eteenpäin 15.12.2019 saakka ja tarpeen mukaan sitäkin pidemmäksi. Lakolla ei ole vaikutusta sähköisiin laskuihin, eli ne tulevat verkkopankkiin, mikäli asiakkaalla on verkkomaksutoiminto käytössä. Myös verkkolaskuissa ja suoramaksuissa eräpäivät on siirretty joulukuun puoleen väliin saakka.