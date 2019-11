Pääkirjoitus: Herlevi avasi pelin – Nyt tarvitaan malttia, mutta säästöjäkin pitäisi saada



Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi (kesk.) avasi keskustelun Soiten sisällä tapahtuvasta kuntien välisestä väännöstä. Taustalla on kuntayhtymän 14 miljoonan euron säästöt, joiden metsästäminen ei voi onnistua jonkun kärsimättä.

Vaikka Kokkolaa edustaakin, ullavalaisella Herlevillä on sympatiat myös Keski-Pohjanmaan maaseudun puolella. Hänen mielestään (KP 8.11.) säästöjä kohdistetaan liikaa palveluverkon karsintaan esimerkiksi Lepolassa, Tunkkarissa, Kruunupyyssä, Toholammilla ja Lestijärvellä. Herlevi pelkää, että jos maakunnissa herätetään liikaa pahaa verta, kuntayhtymä voi jopa hajota.

Soittokierros maakuntaan osoittaa, että Herlevi ei ole ajatuksineen yksin. Esimerkiksi Lestijokilaaksossa Kannuksessa, Toholammilla ja Lestijärvellä kiireetön lääkärivastaanotto ei ole enää nykyäänkään joka päivä joka kunnassa. Päivystys on Kokkolassa asti. On ymmärrettävää, jos ihmiset ovat huolissaan lääkäripalveluiden vähenemisestä. Lääkäri on tärkeä lähipalvelu.

Muutamia vuosia sitten Soite torppasi terveyspalveluiden ja hoivapalveluiden ulkoistamisen Toholammilla. Ulkoistuksella Toholampi halusi turvata sille tärkeiden palveluiden säilymisen. Mahdollisuuden menetys jäi kismittämään paikallisia päättäjiä. Tunkkarin vuodeosaston menetys ei ole ensimmäistä kertaa tapetilla Vetelissä. Kuten aiemmin sitä vastustetaan paikallisesti. Sekin on inhimillistä, sillä jos Tunkkari menettää vuodeosastonsa, matkaa sairaan läheisen tervehtimiseen saattaa kertyä kymmeniä kilometrejä. Toisessa vaakakupissa ovat säästöt ja verotuksen pysyminen aisoissa.

Keski-Pohjanmaalla tarvitaan nyt rakentavaa yhteistyötä, jossa kunta ja Soite yhdessä miettivät, mitä palveluja tuotetaan ja kuinka säästöjä kerätään ilman että kenenkään yli kävellään. Soitessa kuntia laskutetaan yhä aiheuttamisperiaatteella eli kukin kunta maksaa kuntalaisensa hoidon. Tästä seuraa, että vuodeosaston lakkauttamista voi tarkastella hyvin monesta eri vinkkelistä. Reisjärvellä kokonaisharkinta johti vapaaehtoiseen vuodeosaston lakkauttamisen, kun taas Vetelissä paikallinen tahto on säilyttää Tunkkarin vuodeosasto.