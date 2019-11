Anni Saaren kolumni: Taidetestaajat tukee nuorten tasa-arvoa etenkin Keski-Pohjanmaan kaltaisissa pienissä maakunnissa, ja siksi se on saatava valtion budjettiin



Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden käynnistivät vuonna 2017 Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa Taidetestaajat-hankkeen. Siinä viedään kolmen lukuvuoden aikana kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kahteen kulttuurikohteeseen. Toinen niistä on omassa maakunnassa, toinen muualla Suomessa.

Nuoret ovat päässeet tutustumaan teatteriin, konsertteihin, musikaaliin, tanssiin, oopperaan, balettiin. Moni ensimmäistä kertaa elämässään.

"Lukemattomat nuoret ovat saaneet ensikosketuksen elävään taiteeseen ja tilaisuuden elinikäisen kulttuurisuhteen muodostamiseen", kuvaa Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava Tammenlastuja-lehdessä.

Taidetestaajilla onkin erittäin suuri merkitys Keski-Pohjanmaan kaltaiselle pienelle maakunnalle. Täällä tuskin on kovin monta koulua, josta voidaan viedä oppilaita edes oman maakunnan saati pääkaupungin kulttuurikohteisiin. Siihen ei ole varaa myöskään kaikissa perheissä, mikä asettaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan.

Tutustuminen kulttuurikohteisiin ei ole tarkoittanut nuorille vain katsomossa istumista, vaan he ovat tehneet ennakkotehtäviä, kulttuurikohteita on esitelty heille, ja lisäksi he ovat arvioineet kokemuksensa.

Taidetestaajat onkin ollut arvokas toimintamuoto paitsi nuorille myös kulttuurikohteille. Ne ovat joutuneet miettimään yleisötyön muotoja, sitä, miten nuorta yleisöä puhutellaan ja millaista sisältöä heille tarjotaan.

Keski-Pohjanmaalta Taidetestaajissa ovat olleet Kaustisen Kamarimusiikkiviikko, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ja Kokkolan kaupunginteatteri. Ne ovat saaneet satoja uusia kuulijoita ja katsojia, joista osa todennäköisesti palaa katsomoon uudestaan.

Taidetestaajien kolmas ja näillä näkymin viimeinen tuotantokausi alkoi tänä syksynä. Kulttuurirahasto on kuitenkin pyrkinyt aktiivisesti tekemään Taidetestaajista pysyvän toimintamuodon. Se nousikin opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiesitykseen, mutta pudotettiin syksyn budjettiriihessä pois.

Nyt Taidetestaajille on esitetty kolmen vuoden jatkomallia, jossa säätiöiden rahoitusosuus putoaisi asteittain. Lukuvuodelle 2020-21 malli vaatisi valtiolta 3,3 miljoonan valtionavustuksen.

Siihen on kyllä varaa. Vertailun vuoksi: Hornet-hävittäjiin kuluu vuodessa 270 miljoonaa. Turpeen verotuki on tänä vuonna 194 miljoonaa.

Eikö nuorten kulttuurikasvatus ole vähintään yhtä tärkeää? Taidetestaajat on saatava valtion budjettiin.