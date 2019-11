Pia Räihälän kolumni: Tupla-turhuuksia ja muita kodin ihmeitä Kanadan tapaan



On nähtävästi aivan sama, mihin aikaan arki-iltana avaa television. Sieltä tulee aina joko morsiuspukuja tai remontti-realitya. Tai molempia päällekkäin eri kanavilta.

Tunnustan, että olen toisinaan päätynyt katsomaan kanadalaista Remppa vai muutto -ohjelmaa. Siltä varalta, että joku on jotenkin onnistunut kyseiseltä formaatilta välttymään: kyseessä on ohjelma, jossa pariskunta miettii, kelpaisiko nykyinen koti vielä remontin jälkeen vai pitäisikö muuttaa muualle. Toinen ohjelman juontajista remontoi kotia, toinen etsii uutta. Ja sitten jännitetään, kumman vaihtoehdon pariskunta valitsee.

Olen oppinut ohjelman myötä kaikenlaista kanadalaisesta asumisesta. Ensinnäkin: open concept se olla pitää. Avokeittiö tai mieluiten kokonainen avokerros. Ja tilaa pitää olla runsaasti enemmän kuin omalle perheelle, koska kanadalaiset järjestävät alituiseen isoja kekkereitä laajalle ystäväjoukolleen. Ja kokkaavat kaiken itse, minkä vuoksi liedenkin pitää olla valtava.

Tärkeää on myös, että jokaisen makuuhuoneen yhteydessä on oma kylpyhuone. Mitä siitäkin nyt tulisi, jos lapset kävisivät samassa vessassa kuin vanhempansa. Luonnollisesti talossa on myös oltava vierashuone ja sille oma kylppärinsä.

Vähintään päämakuuhuoneen kylpyhuoneeseen tarvitaan kaksi lavuaaria elidouble vanity– suoraan käännettynä tupla-turhuus. Kanadalaisilla pariskunnilla on nähtävästi tapana harjata hampaansa vieretysten.

Remppa vai muutto -kodissa on myöskin oltava iso, oikeasti huoneen kokoinen vaatehuone mittatilauskaappeineen.

Remontin jälkeen kodit ovat kuin suoraan sisustuslehdestä. Ja vaikka ne ovat saman suunnittelijan luomuksia, niin aina niissä on hurjasti personality ja character.

Siinäpä sitä on tavallisella vessaan jonottavalla, pursuilevasta kaapista vaatteita kaivelevalla ja rajallisesti sosiaalista elämää harrastavalla ihmisellä ihmettelemistä.

Jokin lohtu on kateellisen keksittävä. Vaikka se, että omassa talossa ei tiettävästi ole eristämättömiä ulkoseiniä, lainvastaisia sähkötöitä eikä seulana vuotavaa kattoa. Nämähän tuntuvat olevan Kanadan kodeissa enemmän sääntö kuin poikkeus ja näin ulkopuolisen silmin suurempikin syy remonttiin kuin se, että kylppäreitä on liian vähän.

Ja onhan vielä tämäkin: kuvitelkaa sitä vessanpesu-urakkaa, kun kanadalaiskodissa on siivouspäivä!