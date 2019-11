Lukijan mielipide: Tämä tilasto osoittaa, että Lestijärveltä ja Kaustiselta ei tule karsia sote-palveluita



Tarvevakioituindikaattori ilmaisee, miten kunnan, sairaanhoitopiirin tai maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset nettomenot suhteutuvat alueen palvelutarpeeseen. Tarvevakioidut menot saadaan jakamalla alueen sote-nettomenot kuntakohtaisella tarvekertoimella. Kunkin alueen tarvevakioidut menot suhteutetaan koko maan keskiarvoon (100), joten poikkeama maan keskiarvosta kertoo, kuinka monta prosenttia kunnan/sairaanhoitopiirin/maakunnan tarvevakioidut menot poikkeavat maan keskiarvosta. Esim. jos kunnan tarvevakioidut menot ovat 95, ovat kunnan tarvevakioidut menot 5 prosenttia maan keskiarvoa alhaisemmat.

Keski-Pohjanmaalla Kokkolan tarvevakioitu indeksi on 103, Halsualla 104, Kruunupyyssä 109, Kannuksessa 100, Vetelissä 100, Luodossa 104, Toholammilla 100, Lestijärvellä 97 ja Kaustisella 99. Keski-Pohjanmaan maakunnan tarvevakioitu indeksi on maan kolmanneksi korkein 18 maakunnan joukossa. Keski-Pohjanmaan indeksi on 103, Pohjanmaalla 103, Lapissa 111, Kainuussa 106, Pohjois-Pohjanmaalla 96 ja Etelä-Pohjanmaalla 97.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Edellä oleva on julkista tietoa. Soiten ei tule karsia enää palveluja sieltä, missä indeksi on alle sadan. Muutoin kansalaiset joutuvat liikaa eriarvoiseen tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin on sisällytetty terveydenhuollon kustannusten (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto) lisäksi ikääntyneiden ja vammaisten laitos- ja ympärivuorokautisen hoidon, yli 65-vuotiaiden kotihoidon ja ikääntyneiden ja vammaisten muiden palveluiden, sekä työllistymisen tuen, päihdehuollon, lastensuojelun, ja lasten ja perheiden muiden palveluiden kustannukset.

Tarvevakioidut menot on THL:n tuottama, tilastollinen vertailuaineisto, joka tekee kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon kuntalaisten erilaiset palvelutarpeet. Vertailu antaa tietoa palvelujärjestelmän kehittämiseen ja omien vahvuuksien tai heikkouksien tunnistamiseen.

Jari Kangasvieri

Lestijärvi

Lue myös: Toholammin valtuuston pj. Ranta-Nilkku: Jos keskittäminen jatkuu, kunnat pakotettuja katsomaan muualle >>