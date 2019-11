Lukijan mielipide: Keskussairaalamme on tehokas ja taloudellinen



Juhlimme 15.11.2019 keskussairaalamme viisikymmenvuotista taivalta.

Meitä keskipohjalaisia on onnistanut, kun 1960-luvun lopulla oli henkilöitä, joilla oli uskoa ja tahtoa ajaa alueellemme omaa keskussairaalaa. Silloin löytyi vahvoja edunvalvojia, jotka ajoivat hanketta eteenpäin yksissätuumin. Heille on tässä kohtaa edelleen syytä esittää kiitokset.

Soiten säästöpaineiden alla on nostettu keskusteluun päivystävän keskussairaalamme tulevaisuus. Uhkia on olemassa. Valtioneuvoston asettama asetus keskussairaaloiden työnjaosta on määritellyt ehdot leikkausmääristä niin korkeaksi, että oman alueemme väestöpohja ei riitä sitä ylläpitämään. Tämän asetuksen lieventämiseksi kovasti ponnistelemme. Useat vierailut ministerin luona, vaikuttaminen alueen kansanedustajiin ja oman erityisvastuualueemme työnjakoneuvottelut käyvät kuumina.

Uskon, että saavutamme vielä tuloksia ja vaativat leikkaukset voivat omassa sairaalassamme edelleen jatkua.

On kyseenalaistettu myös oman alueemme ulkopuolisen myynnin järkevyys. Olemme edelleen omaa aluettamme laajempi keskussairaala. Tästä emme voi tinkiä. Mitä menettäisimmekään, jos myynti loppuisi? Todennäköisesti synnytykset tai päivystävän kardiologian eli sydänsairauksien kriittisen hoidon tai vaativan neurologian, jota tarvitaan esimerkiksi aivoverenvuototilanteessa.

Tämä maakunta tarvitsee päivystävän keskussairaalan tänäkin päivänä yhtä kipeästi kuin 60-luvulla.

Sairaalamme on tehokas ja taloudellinen. Siitä ovat todisteena useat laadun tunnustukset ja pienet potilasvahinkomäärät. Kustannusten osalta ollaan maan keskiarvoa nimenomaan erikoissairaanhoidossa. Tähän päästään osaltaan sillä, että keskussairaala tuottaa palveluistaan lähes neljänneksen verran alueen ulkopuolisille kunnille. Tarvitaan riittävän iso yksikkö, jotta päivystyksellinen toiminta on mahdollista tuottaa taloudellisesti. Koko myös takaa, että keskussairaalassa on riittävä osaaminen. Pieni tarvitsee kumppaneita ja yhteistyötä elääkseen ja ollakseen olemassa.

Kaiken tämän takana on osaava ja sitoutunut henkilökunta. Kiitos teille tämänpäiväinen tekijöille, hoidon ammattilaisille. Teidän ansioistanne olemme saaneet nauttia jo 50 vuotta hyvää erikoissairaanhoitoa Keski-Pohjanmaalla.

Uskon, että voimme olla edelleen aluetta laajempi keskussairaala. Alueemme veto- ja pitovoima ei saa jäädä ainakaan tästä kiinni. Tämän eteen kannattaa tehdä töitä, yhdessä rintamassa.

Veikko Laitila

Soiten hallituksen puheenjohtaja