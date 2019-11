Annika Tiiton kolumni: Joulukuntoon 2019

Olen sohvaperuna. Eikä sohvaperunan ole helppo ryhtyä liikkumaan.

Tekosyitä ei sen sijaan ole lainkaan vaikea keksiä. Liikuntaa voi välttää esimerkiksi seuraavilla syillä: nuha, väsymys, itsensä palkitseminen liikunnasta vapaalla päivällä, "Pakko leipoa pullaa" -päivä, huono sää, liian vähän aikaa, leffailta, suklaalevy tuhottavana, treenivaatteet pyykissä, nälkä, liian kuuma sää ja "Imuroin mieluummin kuin jumppaan" -päivä. Myönnän, että olen käyttänyt näitä kaikkia tekosyitä. Joitakin jopa useamman kerran.

Olen aloittanut liikunnallisemman elämäntyylin monta kertaa. Tavoitteena on ollut tehdä viikoittain käsi-, jalka- ja vatsatreeni. Toisella kertaa olen halunnut liikkua vähän joka päivä. Olen kokeillut ryhmäliikuntaa, liikuntasovelluksia ja Youtuben ilmaisia jumppavideoita. Olen yrittänyt käydä juoksemassa. Mutta aina liikkumiseni on katkennut johonkin tekosyyhyn. Ja kaikki varmasti tietävät, että parin päivän tauon jälkeen hatarasti saavutettuun liikunnan rytmiin on lähes mahdotonta päästä takaisin kiinni.

Niinpä olen päätynyt joka kerta takaisin sohvanpohjalle.

Uskon, että en ole ongelmani kanssa yksin. Joulun herkuttelun jälkeen moni yrittää ottaa itseään niskasta kiinni päästäkseen kesäkuntoon. Toiset tekevät liikunnallisia uudenvuodenlupauksia tai hankkivat kuntosalijäsenyyden. Alkuinnostuksen jälkeen mielenkiinto kuitenkin lopahtaa, ja erilaisia tekosyitä alkaa ilmaantua jokaisen kulman takaa. Monet epäonnistuvat ja lähes yhtä monet yrittävät seuraavana vuonna uudestaan.

Mutta tällä kertaa minä olen päättänyt onnistua. Olen jopa lähtenyt liikkeelle etuajassa ja tavoittelen kesäkunnon sijasta joulukuntoa. Kaikkien epäonnistumisteni jälkeen tiedän, mistä lähteä liikkeelle ja luulen pääseväni näillä eväillä pitkälle:

1. Liikun tarpeeksi monipuolisesti. Teen lihaskuntojumppia, nyrkkeilen, tanssin ja vesijumppaan.

2. Teen liikunnasta osan jokaista päivääni. Jos tuntuu, etten joku päivä jaksa, pakotan itseni joko kävelylenkille tai venyttelemään.

3. Jos yritän keksiä tekosyitä, kaivan esiin lapun, johon olen kirjoittanut syyn siihen, miksi minun täytyy liikkua. Tuijotan lappua niin kauan, että minun on lähdettävä liikkeelle.

Toivon todella, että liikunnasta tulee minulle ja kaikille muillekin liikunnallisesta elämästä haaveileville sohvaperunoille iloinen asia, jota ilman ei kohta enää osaa elää.

Siitäkin voi toki olla apua, että olen kirjoittanut asiasta lehteen. Nyt olisi melko noloa epäonnistua.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.