Pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaa ansaitsee oman sairaalan – 50-vuotias juhlii perjantaina: tehtäväjako ja yhteistyö ovat välttämättömiä



Keski-Pohjanmaalla vietettiin historiallista hetkeä, kun oma keskussairaala otti vastaan ensimmäiset potilaansa viisikymmentä vuotta sitten. Kokkolassa sijaitseva sairaala täyttää vuosia sunnuntaina, mutta toimintaa juhlitaan muun muassa avoimin ovin perjantaina.

Sotien jälkeen Suomeen haluttiin rakentaa yhtenäinen sairaalaverkosto, jonka ensimmäinen sairaala valmistui Joensuuhun ja seuraavat Savonlinnaan, Lappeenrantaan ja Vaasaan.

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kuvailee Keski-Pohjanmaan keskussairaalaa sopivan kokoiseksi sairaalaksi, joka tarjoaa laaja-alaisia palveluita isolle alueelle (KP 10.11.). Se on lähin sairaala noin 200 000 asukkaalle, mikä kertoo päivystyksen roolin tärkeydestä. Sairaalassa hoidetaan vuosittain 42 000 potilasta, mikä on valtava määrä asiakkaita.

Päivystämisen lisäksi yksi tärkeänä pidetty palvelu on tehtävä synnytyssairaalana. Vauvaperheet tulevat Kokkolaan myös Pietarsaaren seudulta ja Pohjois-Pohjanmaan kunnista Keski-Pohjanmaan maakunnan asukkaiden lisäksi. Se onkin Suomen seitsemänneksi suurin synnytyssairaala.

Johtajaylilääkärin kuvaus sairaalasta kuulostaa hyvältä: tärkein tehtävä on tukea ihmisen perusarkea. Hän toivookin, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille ei syntyisi vastakkainasettelua. Potilaan näkökulmasta tärkeintä on saada hyvää hoitoa. Nykyään keskussairaala on osa Soitea.

Oma keskussairaala monipuolisine palveluineen on tärkeä koko laajan alueen asukkaille. Sairaaloiden tulevaisuudesta ja tehtävistä on keskusteltu vuosia. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on pitänyt huolta kehittymisestään.

Yhteistyö ja työnjako muiden sairaaloiden kanssa on välttämätöntä palveluiden varmistamiseksi. Esimerkiksi leikkausten ja synnytysten määrät ovat tiukassa syynissä, kun arvioidaan palvelutasoa.

Sairaalat kilpailevat potilaiden lisäksi osaavasta työvoimasta. Ympärivuorokautinen päivystys on asia, josta halutaan pitää kiinni. Tietyt palvelut kuuluvat ilman muuta yliopistosairaaloihin.