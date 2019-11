Pääkirjoitus: Kun itsemurha tulee lähelle – Suomessa tehdään keskimäärin kaksi itsemurhaa päivässä



Itsemurha pysäyttää jo sanana. Itsemurha on lopullinen teko, joka jättää usein isoja kysymyksiä jälkeensä elämään. Miksi on ehkä kysymyksistä päällimmäisin. Olisiko oman käden kautta elämänsä päättänyttä ihmistä voinut auttaa, ehkä teon voinut jotenkin estää? Kysymyksiin ei valitettavasti ole enää vastaajaa.

Suomessa tehdään keskimäärin kaksi itsemurhaa päivässä. Keskimäärin kaksi ihmistä päättää joka päivä katkaista elämänlankansa itse. Nuo kaksi keskimäärin jokaisena päivänä itsemurhan tekevää ihmistä ovat kaikki erilaisia eivätkä todennäköisesti mitenkään keskimääräisiä. Vuoden 2017 aikana itsemurhan teki 824 henkilöä.

Itsemurhan tehneiden läheiset sytyttävät sunnuntaina kynttilän läheisensä muistolle. Kynttilät syttyvät kymmenillä paikkakunnilla. Alueellamme kynttilätapahtumaa vietetään muun muassa Haapajärvellä, Kokkolassa ja Ylivieskassa. Muistamisen lisäksi etsitään yhdessä tukea ja lohtua. Surunauha -yhdistys on ollut valtakunnallisesti reilut parikymmentä vuotta vastuussa kynttilätapahtuman järjestämisessä.

Itsemurhat ovat vähentyneet tasaisesti menneiden vuosikymmenten aikana. Valitettavasti poikkeuksen tekee muutama edellinen vuosi, kun itsemurhien määrä on ollut nousujohteinen. Miehiä itsemurhan tehneistä on edelleen enemmistö. Keski-ikäisten osalta itsemurhat ovat vähentyneet selvimmin.

Nuorten osalta kehitys ei ole ollut samansuuntainen ja heidän itsemurhakuolleisuus ei ole laskenut kuten keski-ikäisillä. Itsetuhoisuuteen ja itsemurhaan johtaneisiin syihin on tarpeen paneutua syvälle. Syyllisyyttä ei saa kuitenkaan lisätä. On pystyttävä puuttumaan ja auttamaan mahdollisimman montaa itsemurha-ajatusten kanssa kamppailevaa nuorta.

Syrjäytyminen, yksinäisyys ja toivottomuus altistavat itsemurhan tekemiseen. Kun elämänilo katoaa ja nuori menettää otteensa, niin turvaverkko on tarpeen. Läheisten tuki on ensiarvoista, mutta yhteiskunnan on myös vahvistettava turvaverkostoaan. Apua haluava ei saa jäädä yksin ja apua tarvitseva on tunnistettava.

Kannattaa edelleen muistaa, että keskimäärin kaksi ihmistä tekee vuoden jokaisena päivänä itsemurhan. Kuinka moni heidän lisäkseen hautoo mielessään itsemurhaa. Kuinka moni on päättänyt jo katkaista elämänlankansa omin käsin.

Liian moni.