Mielipide: Partanen ihmettelee ja SDP:n Kokkolan valtuustoryhmä vastaa

En hyväksy syrjintää!

Keskipohjanmaa julkaisi 13.11. mielipidekirjoituksen, jonka ”allekirjoittajana” oli sosiaalidemokraattien Kokkolan valtuustoryhmä. Totean, etteivät kaikki SDP valtuustoryhmän jäsenet olleet tietoisia kirjoituksesta, minä mukaan lukien.

Kirjoituksessa annettiin ymmärtää, että meneillään olevissa säästö- ja YT-neuvotteluissa ei saisi leikata Soiten hallinnollisesta portaasta. Tämä on käsittämätön ja syrjivä kannanotto, josta minä yksiselitteisesti irtisanoudun täysin. Kun nyt on menossa säästöjen hakeminen ja siihen liittyvät YT-neuvottelut, ei yhtäkään henkilöstöryhmää, organisaation osaa, tai mitään muutakaan vastaavaa tasoa voi asettaa toista huonompaan tai parempaan asemaan. Kannanotto kannustaa yksiselitteisesti syrjintään YT-neuvotteluissa ja säästötalkoissa ja on siten suoraan ristiriidassa SDP:n syrjinnän vastaisten periaatteiden kanssa.

Petri Partanen

Kokkolan kaupunginvaltuuston jäsen

SDP

Vastaus Partaselle

SDP:n kaupunginvaltuutettu Petri Partanen ei ole osallistunut valtuustoryhmän työskentelyyn kevään jälkeen. Valtuustoryhmä on jatkanut työskentelyään normaalisti ja hyvässä hengessä niiden valtuutettujen ja varavaltuutettujen kesken, jotka ovat osallistuneet kokouksiin ja työskentelyyn. Valtuutettu Partasta on informoitu ryhmän työskentelystä, ja hänet on kutsuttu mukaan toimintaan. Myös Soitea koskeva mielipidekirjoitus lähetettiin hänelle sähköpostilla ennen julkaisemista. Partanen ei ottanut asiaan ryhmälle kantaa.

Soitea koskeva valtuustoryhmän mielipide edusti valtuustoryhmän enemmistön näkemystä ja sen julkaisemisesta päätettiin ryhmän kesken normaaliin tapaan.

Päätöksen teossa päätösvaltaa käyttävät ne, jotka ovat paikalla kokouksissa ja päätöksentekotilanteissa. Tämä on tavallinen käytäntö missä tahansa ryhmässä tai toimielimessä. Petri Partanen on koko ajan ollut tervetullut mukaan valtuustoryhmän sekä puolueen toimintaan.

Sakari Ruisaho

Sd.valtuustoryhmän pj

Emma Haapasaari

Kokkolan sos.dem.kunnallisjärjestön pj