Lukijan mielipide: Rospuuttoa Soiten matkassa



Parikymmentä vuotta sitten kuulin tarinan jo liki 130 vuoden takaa. Kylämme sijaitsi ja sijaitsee edelleen sydänmailla, kaukana kaikesta. Keskellä kylää oli kestikievari (kevari), jossa yöpyivät pitkämatkalaiset kulkijat. Kylässä kiiri tieto, että Juhanintupaan – kevarille, oli tullut tohtorismies – siihen aikaan harvinainen kulkija. Lähitalon Annu-tummu oli kovasti sairaana. Kuumeinen vanhaemäntä hollattiin lääkärin pakeille. Potilas tutkittiin ja lääkäri totesi, jotta toiveissa on paraneminen, kunhan saadaan lääkkeet. Lähin apteekki oli tosin Kokkolassa, sadan kilometrin päässä. Mikä nyt neuvoksi? Oli nimittäin rospuutto aika, talvitiet olivat sulamassa eikä muita käypiä kulkuneuvoja siihen aikaan voinut kehnoilla teillä käyttää - liekö ollut kunnon teitäkään kaikin paikoin.

Joku muisti silloin, että Purolan perällä on niitä soittajanaisia nyt paikalla ja siellä yksi Räsäs Sanna (Sofia Räsänen) hyväjalakanen ja nopiakinttunen naisihiminen, lähiseutujen polut ja tiet tietävä, jonka voisi matkaan lähettää. Niinpä seuraavan aamun koitteessa Sanna Sofia lähti matkaan, kun maa oli vielä jäässä ja hanget kestivät - ollaanhan täällä Suomenselällä. Matka taittui, mutta pahin este oli vastassa Linnan haalla eli Slotten kylän kohdalla Alavetelissä, jossa tulvavesi peitti jo tiet ja polut. Ei muuta kuin hamhenhelemat korvhin ja avonjaloin tulvaa ylittämään.

Lääkkeet saatiin ja Räsäsen Sanna Sofia lähti saman tien kotimatkalle. Toiset sata kilometriä oli nyt taitettavana – ultrajuoksuista ei siihen aikaan puhuttu. Ja seuraavan aamun hämärissä, kun naapuritalon väki oli navettaan menossa, he näkivät Sanna Sofian palaavan lääkkeineen.

Tämä johdantona meille tällä hetkellä palveluistamme kiinnipitäville eli mitä meille kuuluu vai kuuluuko meille enää mitään tai mikään. Onko Linnan haasta (Slottets Haga) tullut meille uusi patovalli vai pääsemmekö sen yli jalkoja kastelematta. Meidän on pakko miettiä ja ennen kaikkea tietää, mistä hoitomme ja hoidettavat lähimmäisemme avun saavat, tästä lähiympäristöstäkö vai sieltä sadan kilometrin takaa. Toki on myönnettävä, että nykyinen digi-aika on huomattavasti helpottanut meidän asiointiamme eri toimipisteissä, mutta kaikilla ei vain tietokoneita ole tai taidot eivät riitä asioiden hoitamiseen.

Soiten säästöesitysstrategia, josta tosin osaa voin vain nähdä ja lukea Soiten hallituksen pöytäkirjasta (hallituksen kokous 4. marraskuuta) ja silloinkin ilman selkeää numerotietoa, on kunnianhimoinen ja sanamuodoiltaan lähes kokonaan vain ja ainoastaan perusterveyden hoitoa ja sosiaalipalveluja koskeva.

Esityksen yhdeksän kohtaa vievät asioita oikeaan suuntaan, mutta ovatko kohteet, tavat ja aikamääreet loppuun asti harkittuja – vieläkään. Elämme juuri nyt aikaa, jossa suuret ikäluokat ovat tulleet ja edelleen ovat tulossa laajamittaisesti hoivapalvelujen piiriin. Meidän tulee ottaa huomioon se, että vanhusten hoivan ja hoivapalvelujen tarve alueemme kunnissa ja kaupungeissa ja koko maassa on suurimmillaan tulevat vuodet.

Tarvitsemme tulevaisuuden pidemmän aikavälin strategian, joka sisältää hyvinvoinnin, palvelujen ja talouden pyhän kolmion. On vaadittu ja tehty liian kovia talousraameja suhteessa faktoihin. Ihmiset tarvitsevat huolenpitoa ja tietoa siitä, että palveluja on edelleen saatavissa niin vanhuksille kuin perheille, lapsille, nuorille.

Ja tähän hoivantarpeeseen liittyen Helena Anhava sanoo eräässä runossaan ihmislapsen tarpeet osuvasti: Ihmisen poikasella on ohut iho, ei höyheniä, ei karvaa, se tarvitsee suojaa, suojaa ja suojaa.