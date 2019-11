Ylivieskan Kuulan Johanna Seppälä on Vuoden nuorisovalmentaja – Pesäpalloliitto antoi tunnustusta Jyväskylän syyskokouksessa



Pesäpalloliitto jakoi seurapalkintoja syyskokouksensa yhteydessä Jyväskylässä.

Vuoden nuorisovalmentajana Pesäpalloliitto palkitsi Ylivieskan Kuulan Johanna Seppälän. Kuulan C-tytöt voittivat SM-hopeaa valtakunnallisella Nuorisoleirillä Hyvinkäällä ja samalla se on Kuulan seurahistorian ensimmäisen SM-mitali. Seppälä palkittiin vuonna 2016 nuorten kasvun tukijana.

Vuoden pesäpalloseurana palkittiin Kempeleen Kiri. Seuralla on joukkueet naisten ja miesten Superpesiksessä, suomensarjassa sekä kaikissa tyttöjen ja poikien ikäluokissa. Seuralla on liki 400 lisenssipelaajaa ja -tuomaria sekä aktiivinen yhteisö toiminnan tukena.

Vuoden junioriseuraksi arvostettiin Laitilan Jyske. 8600 asukkaan Laitilassa on viime vuosina tehty erinomaista ja laadukasta pesäpallon juniorityötä määrätietoisella otteella. Vuoden junioriseura Laitilan Jyske on kasvattanut toimintansa tunnuslukuja, joista lisenssimäärä on noussut jo 231:een.

Suurimmasta lisenssimäärästä palkittiin Pesäkarhut Porista ja lisenssimääräänsä kasvattaneena seurana Hyvinkään Tahko.