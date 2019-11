Pääkirjoitus: Halusimme tai emme henkilökohtainen vastuu omasta terveydentilasta ja mahdollisesta hoidostakin lisääntyy



Ei ole kunnanvaltuustoa, missä ei näinä(kin) viikkoina puhuttaisi sosiaali- ja terveysmenojen kasvusta ja ennen kaikkea kustannusten rahoittamisesta. Väestö ikääntyy, hoidettavien määrä kasvaa, mutta tulopuolella vastaavaa kasvua ei ole näköpiirissä. Puhuttiin sitten Soitesta tai laajemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon tilasta Suomessa, niin tulevien vuosien osalta tilanne ei näytä yhtään parantuvan. Pikemminkin päinvastoin. Ei ole olemassa sellaista talouskamreeria, joka voisi taata tulopohjan nykyistenkään kaltaisille terveyspalveluille tuleviksi vuosiksi harvaanasutuilla alueilla.

Halusimme tai emme, tilanne johtaa henkilökohtaisen vastuun kasvamiseen omasta terveydentilasta ja mahdollisesta hoidostakin. Omasta kunnosta kannattaa pitää huolta, mutta siinä samalla moni miettii muun muassa vapaaehtoisten sairausvakuuksien tarjontaa.

Noin joka viidennellä kotitaloudella on tällä hetkellä sairauskuluvakuutus. Suhteessa eniten vakuutuksia on lapsiperheillä, missä katsotaan, että pienokaisten mahdollisiin hoitomenoihin kannattaa varautua vakuutuksella. Ennustettavissa on, että sairauskuluvakuutuksien ottaminen myös vanhemmissa ikäryhmissä lisääntyy. Eläkeläistalouksissa terveydenhoitoon liittyviä vakuuksia on vielä alle 10 prosentilla.

Monet vakuutusyhtiöt suunnittelevat – muun muassa pilottien avulla – järjestelmiä, joiden perusteella itsestään huolehtivat ihmiset saisivat terveyteen liittyvät vakuutukset keskimääräistä edullisemmin. Tämä on erinomainen suuntaus: Porkkanoiden avulla kansalaisia patistetaan elämään terveellisesti.

Terveydenhoitopalveluista voi syntyä myös työmarkkinoille vetovoimatekijä. Työantajilla saattaa olla työntekijöille hyvin laajojakin sairauskuluvakuutuksia, joiden kautta työntekijä saa erilaisia terveyspalveluja vähäisin kustannuksin.

Kun julkisten terveyspalveluiden kohdalla keskustellaan eriarvoisuudesta eri paikkakuntien kesken, vakuutuspalveluissakin eriarvoisuus on suuri vaara. Ottavatko vakuutuksia eniten sellaiset, jotka pääsevät palveluiden äärelle muutoinkin helpoiten ja vähiten he, jotka siitä eniten hyötyisivät?

Hannu Lehto