Lukijan mielipide: Tasainen työttömyysajan korvaus ei kannusta toimimaan



Kuluttajilta hieman varkain kaupalliseen elämään on tullut mukaan psykologinen vaikuttaminen. Nobelisti (2015) Richard Thaler on selventänyt ilmiötä teoksessaan ”Väärin käyttäytyminen. Käyttäytymistaloustieteen synty". Noita oppeja voidaan laajentaa myös yhteiskunnallista toimintaa ja lainsäädäntöä koskevaksi. Thaler havaitsi, että ihmiselle menetykset ovat kaksin verroin kivuliaammat kuin voitot nautinnollisia.

Ilmiön hyödyntäminen työlainsäädännössä johtaisi siihen, että työttömyyskorvaus porrastettaisiin laskemaan korvauspäivien kuluessa. Vaikka koko ajalta maksettaisiin sama rahasumma, ihminen kokisi aleneman aktivoivana ilmiönä. Huomenna saa jälleen vähemmän. Mikäli alenema todella laskisi päivärahaa, mutta pois jäänyt osa maksettaisiin työllistyvälle takaisin, vaikutus tehostuisi yhä enemmän.

Päivärahakauden lopussa työllistyminen on nopeampaa myös tutkimusten mukaan, joten menetelmän käyttöönotolla on tuki. Akava on tällaisen porkkanamallin ja kustannusneutraalin menetelmän tukena. EK:n esityksessä ei ole takaisinmaksua ja alenema on jyrkempi.

Tasainen työttömyysajan korvaus ei kannusta toimimaan ennen kauden päättymistä. Nykyiset, lineaarisiin ratkaisuihin perustuvat korvausmenetelmät nauttivat ay-liikkeen suosiota, mutta silti olisi hyödyllistä siirtyä tehokkaampiin ja kannustaviin käyttäytymismalleihin. Työttömyys on euroaikana markkinataloudessa työmarkkinajärjestöjen sisäinen asia. Kun homma mokataan, seuraus on suurempi työttömyys.

Veijo Hukari