Outi Yli-Arvon kolumni: Kätevän emännän kellahtanut myyjäiskakku – "Kakusta lohkesi ammottava palanen. Katastrofin ainekset olivat valmiina."

Leivon silloin tällöin ihan mielelläni, mutta en ole mikään himoleipuri. Tykkään tehdä varsinkin suolaisia ja makeita piirakoita, mutta pullan leipominen ei ole minun juttuni. Yksinkertaiset juustokakutkin ovat ihan ok, mutta somessa vilahtavat kuvat mahtavista kakkuluomuksista eivät onnistuisi, eikä sellaisten taiteilu oikeastaan edes kiinnosta.

Joskus lapsillani on tapana katsoa Youtubesta upeita kakkuvideoita. He huokailevat ihastuksissaan ja huutavat välillä: "Äiti tuu kattoon! Sää et osais kyllä tehä tämmöstä!"... En niin, mutta ei kaikkien tarvitsekaan, vakuuttelen itselleni.

Leipoessani olen tarkka. Mittaan tarvittavat ainekset juuri ohjeiden mukaan. 11-vuotias tyttäreni taas on intohimoinen ja kovin suurpiirteinen leipuri. Hän ei ole ohjeiden suhteen niin nöpönnuuka. "Oho, tämä olisikin pitänyt tehdä näin!", saattaa keittiöstä kuulua. Tai: "Jaa, meillä ei ole tätä ainesosaa, mutta ei se mitään, kokeilen vaikka tuota." Hänen leivonnaisensa onnistuvat aina.

Vaikka en olekaan huippuleipoja, olen kuitenkin kätevä emäntä, joka keksii aina keinot tilanteeseen kuin tilanteeseen. Koululaisten luokkaretkien ja leirikoulujen varainkeruun takia vanhemmille tulee aika ajoin vastaan myyjäisleivonnaisten valmistaminen. Viime vuonna päätimme silloisen nelosluokkalaisen kanssa leipoa myyjäisiin pari jouluista maustekakkua. Ryhdyimme leipomistouhuihin edeltävänä iltana. Ensimmäisestä kakusta tuli vallan komea, mutta toinen kakku ei ollut kohonnut edeltäjänsä tavoin. Kaiken lisäksi huomasin, että kakku oli vino. Aivan selvästi jotenkin kellahtanut.

Tyttären mielestä kukaan ei huomaisi kakun kaltevuutta eikä se sitä paitsi edes haittaisi mitään. Minua asia jäi vaivaamaan. Koska minulla sattui olemaan myyjäispäivänä vapaata, päätin leipoa aamupäivän aikana uuden kakun. Myyjäisten alkamisajankohta oli lähellä, joten hätäilin hieman kakun kumoamisvaiheessa. Siitä seurasi se, että kakusta lohkesi ammottava palanen. Katastrofin ainekset olivat valmiina. Koska en mitenkään olisi enää ehtinyt leipoa uutta kakkua, toimin vaistonvaraisesti. Painoin lohjenneen palasen paikoilleen ja kuorrutin kakun päälle tomusokerilla valkoisen hunnun.

Törkeää toimintaa, vai mitä? Viedä nyt myyjäisiin vaurioitunut kakku! Ei hätää, sellaiseen en koskaan sortuisi. Kun kakku oli tomusokerilla kuorrutettu, soitin luottohenkilölleni ja annoin toimintaohjeet. Kun myyjäiset alkoivat, luottonainen tuli hyvissä ajoin paikalle, osoitin hänelle vaivihkaa lohjennutta kakkuani ja kas; hän oli halukas ostamaan juuri tuon kakun.

Myöhemmin kuulin, että kakun maku oli erinomainen. Kaikki olivat tyytyväisiä.