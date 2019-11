Toholammin Urheilijoiden salibandypeleihin ilmaiseksi kirjastosta lainatulla kausikortilla – TU ehti ensimmäisenä Keski-Pohjanmaalla



Toholammin kirjastosta voi lainata kausikorttia Toholammin Urheilijoiden salibandyn kakkosdivarin otteluihin. Toholammin kunta sponsoroi peräti kymmenen kausikorttia, joita voi lainata kirjastosta viikon laina-ajalla. Yhdellä kirjastokortilla voi lainata yhden kausikortin kerrallaan. Tarkoitus on saada peleihin ihmisiä, jotka eivät muuten välttämättä ole otteluja seuranneet.

Kausikorttien lainaaminen kirjastoista on yleistynyt kirjastoissa kautta maan, ja kausikortteja voi lainata niin erilaisiin urheilutapahtumiin kuin esimerkiksi konsertteihinkin. Kausikorteissa korostuu paikallisuus: kirjastot tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun seurajoukkueen kausikortti on ilmaiseksi lainattavissa Keski-Pohjanmaalla.

TU:n salibandyn lainattavat kausikortit jätetään lipunmyyntiin. Asiakkaan ei itse tarvitse toimittaa käyttämäänsä korttia kirjastoon.

Koripallojoukkue Helsinki Seagulls kertoi lokakuun alussa, että sen kausikortteja on lainattavissa Töölön kirjastosta. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun seurajoukkueen kausikortti on ilmaiseksi lainattavissa. Sen jälkeen kortit ovat yleistyneet ympäri Suomea lajista riippumatta.