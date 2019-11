Tiina Ojutkankaan kolumni: Olisihan se komeata katsoa jalkapalloa omalla stadionilla, mutta yleisötapahtumatkin ansaitsevat tilansa

Halpa-Hallin toimitusjohtaja Janne Ylinen sai aikaan pörinää pyttyyn ottaessaan tiistaina Keskipohjanmaassa kantaa hybridiareenan rakentamiseen Kokkolassa. Intohimoinen jalkapallomies ja kokkolalaisen jalkapallojoukkueen KPV:n tukija ei kuvia kumartele kommentoidessaan asioita. Entäs jos suurhanke hybridiareena toteutettaisiinkin ilman jalkapallostadionia "vain" tapahtumakäyttöön?

Samoja asioita pohtii moni muukin. Minkälainen suunnitellun hybridiareenan pitäisi olla? Ja missä suhteessa se on Keskuskentän kunnostamiseen ja erityisesti lämmitettävän tekonurmen asentamiseen. Mistä saadaan rahat tähän kaikkeen?

Pyytämättä ja yllättäen, ainakin minulle, kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana, että kaupunki panostaa 600 000 euroa Keskuskentän nurmeen. Kun Suomessa ja Kokkolassa on meneillään todellinen jalkapallobuumi, on innostus asentaa tekonurmi todella ymmärrettävä. Vaikka KPV:n liigavuosi päättyi karvaaseen pettymykseen, osataan Kokkolassa kurkottaa kuuhun. Kohta on uusi kevät ja uusi mahdollisuus.

Kokkolan kaupunki piti torstaina tiedotustilaisuuden hybridiareenan suunnitelmista. Hybridi tarkoittaa suomeksi monien asioiden yhdistelmää. Tilaisuudessa kerrottiin, että kaupunginhallitus saa ensi viikolla käsiteltäväkseen esityksen, jossa urheilupuiston kokonaisuuteen yhdistettäisiin jäähalli. Pakosta tulee mieleen, että tarkoituksena on harrastaa diplomatiaa; kaupungin on hyvä muistaa kaupungissa pelattavan muutakin kuin jalkapalloa.

Jos kaupunginhallitus ja myöhemmin valtuusto päättävät jättihankkeesta, joka tuo Kokkolan keskustan tuntumaan isot sisäliikuntatilat, jalkapallostadionin, tilat messujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen ja paljon muuta, jatkuu rahoituspohjan miettiminen. Kaavoitus on kunnossa ja maan omistaa kaupunki. Valitusrumbakaan ei ole ihan mahdoton vaihtoehto.

Kysymys on epäilemättä kaupungin vetovoimasta. On syytä uskoa jalkapallostadionin tai isojen tapahtumien tuovan Kokkolaa esille. Eikä sovi vähätellä sitäkään, miten paljon merkitystä hyvillä liikuntamahdollisuuksilla on kokkolalaisille. Kaupunginjohtaja Stina Mattila muistutti tiedotustilaisuudessa nuorempien sukupolvien arvostavan "merkityksellistä vapaa-aikaa" sen sijasta, että kaikki aika uhrataan työhön.

Nyt päättäjät ovat ison edessä. Olisiko parempi vaihtoehto kunnostaa nykyisen, sympaattisen Keskuskentän kaikki olosuhteet viimeisen päälle ja antaa hybridiareenalla riittävästi tilaa isoille tapahtumille jalkapallon sijasta? Ajatus jopa hotellista stadionin yhteydestä on kieltämättä houkutteleva, mutta kuuluuko se ennemmin Norwichiin kuin Kokkolaan.

