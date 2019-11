Suomen Palloliitto valitsi kokkolalaislähtöisen Lina Lehtovaaran vuoden erotuomariksi – Lue tästä GBK-kasvatin haastattelu viime kesältä!



Suomen Palloliitto ja Veikkausliiga palkitsivat kauden 2019 parhaita torstai-iltana Helsingissä järjestetyssä perinteisessä jalkapallokauden päätösgaalassa Captain’s Ballissa.

Vuoden erotuomariksi naisissa valittiin kokkolalaislähtöinen Lina Lehtovaara. Palkinto kantaa nimeä Katriina Elovirta –palkinto.

– Vuoden erotuomari Lina Lehtovaara suhtautuu hyvin kunnianhimoisesti erotuomariuraansa. Menestyvän erotuomarin on panostettava uraansa nykyään yhä enemmän ja enemmän. Harjoittelun on oltava monipuolisempaa ja määrätietoisempaa eli arjen on oltava laadukasta. Lehtovaara on usean kauden ajan tuominnut Miesten Kakkosen otteluja. Lisäksi hän on jakanut oikeutta tälläkin kaudella Naisten Liigassa sekä lukuisissa kansainvälisissä tehtävissä niin maaotteluissa kuin Naisten Mestarien Liigan otteluissa. Tänä vuonna Lehtovaara saavutti ansaitusti yhden tavoitteistaan, kun hän tuomitsi Miesten Ykkösen päätöskierroksella Turun Palloseuran ja Musan Salaman välisen ottelun. Pitkäjänteinen tavoitteellinen työ tuottaa tulosta, perusteluissa todetaan.

