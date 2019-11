Oikaisu : Kokkolalla enemmistö Soiten valtuustossa ja hallituksessa



Maakuntakeskus Kokkolalla on enemmistö niin Soiten valtuustossa kuin hallituksessa.

Keskipohjanmaassa (pe 22.11.) oli virheellisesti, että Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuuston päätöksentekijöistä hieman yli 40 prosenttia on kokkolalaisia. Todellisuudessa Soiten valtuustossa on 25 varsinaista jäsentä, joista kokkolalaisia on 14. Se tekee kokkolalaisten prosenttiosuudeksi 56 valtuustossa.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho ja Toholampi sekä osajäsenenä Reisjärvi. Vain näillä kunnilla on päätösvalta Soiten kokouksissa.

Soiten hallituksessa on 11 varsinaista jäsentä, joista 8 on kokkolalaista. Kokkolalaisten prosenttiosuus hallituksessa on 72,7 prosenttia.

Soiten valtuusto

Soiten hallitus