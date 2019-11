Anni Saaren kolumni: Kun tuubansoittaja konserttilavalta katosi ja lyömäsoittaja kans



Olen tällä viikolla vieraillut Liettuan Kaunasissa Iš Arti -nykymusiikkifestivaalilla. Jos ihan suoraan sanon, niin mieluummin olisin ollut Pietarsaaressa, sillä Rusk-festivaalin ohjelma on tänäkin vuonna ollut valtavan tasokas.

Mutta päällekkäisyyksiä ei aina voi välttää.

Joka tapauksessa on mielenkiintoista vertailla konserttikulttuurien eroja eri maissa. Klassisen konsertin peruskaavahan on sementoitunut sellaiseksi, että konserttiin uskaltaa mennä melkein missä maassa tahansa, koska voi olla aika varma siitä, miten tapahtumat etenevät. Mutta erojakin löytyy.

Reykjavikissa ihmiset tulivat konserttiin päällystakit päällä. Soittajat virittelivät soittimiaan vielä siinä vaiheessa kun kapellimestari marssi lavalle.

Pari viikkoa sitten Riiassa sain tankata konserttien käsiohjelmia ihan tosissaan. Se ei johtunut vain kielestä vaan siitä, että teksti vilisi virheitä. Ja siitähän minä sen mieleni pahoitin. Kyllä säveltäjän ja teosten nimet pitää osata kirjoittaa oikein.

Iš Artin avajaiskonsertissa olimme saaneet paikat parvelle. Moni yleisössä kuvasi puhelimillaan Liettuan valtiollista sinfoniaorkesteria ihan pokkana kesken esityksen. Kukaan ei sanonut mitään, ei yhtään paheksuvaa katsetta.

Eräässä kappaleessa huomasin, että tuubansoittaja nousi paikaltaan kesken esityksen. Hän puikkelehti soittavien sellistien välistä pois lavalta ja katosi. Tulikohan oksennustauti, mietin. Väliajan jälkeen tuubisti oli kuitenkin normaalisti rivissä. Mutta saman poistumistempun teki vuorollaan lyömäsoittaja.

Päättelin, että muusikot häipyivät lavalta sitten, kun heillä ei enää ollut kappaleessa soitettavaa.

Tällaista en ole koskaan ennen konsertissa nähnyt.

Väitän, että niin paljon kuin suomalaista musiikkikoulutusta onkin parjattu, se opettaa ottamaan musiikin vakavasti. Ja se on hyvä asia. Vakavasti ottaminen tarkoittaa kunnioitusta säveltäjän työtä, muita soittajia, yleisöä ja itse musiikkia kohtaan.

Tällä asenteella on varmasti osansa siinä, miksi niin moni suomalainen muusikko ja kapellimestari on noussut maailman huipulle.

Viimeisin esimerkki on kapellimestari Anna-Maria Helsingin nousu BBC:n konserttiorkesterin ensimmäiseksi vierailevaksi kapellimestariksi. Helsinghän on myös Rusk-festivaalin uusi taiteellinen johtaja, joten upeita konserttielämyksiä on varmasti Keski-Pohjanmaalla tiedossa jatkossakin.

