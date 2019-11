Pääkirjoitus: Läheisyyttä ja ekologisuutta joulukauppaan



Muutamissa liikkeissä joulukaupan avajaisia vietettiin viime viikonloppuna. Kokkolan keskustassa, ja monilla muilla paikkakunnilla, joulu alkaa kaupoissa virallisesti tänään.

Kokonaisuutena tämän vuoden joulukaupan saldoa on tavallista vaikeampi ennustaa ainakin veronpalautusten maksuaikataulun muutoksen takia: Moni kuluttajahan sai edellisvuonna liikaa perittyjä veroja takaisin jo loppukesällä, kun ennen tilille on tullut "ylimääräinen" raha juuri joulukaupan tunnelmissa. Monissa perheissä veronpalautukset ovat avittaneet hieman tavanomaista kalliimpien tavaroiden, esimerkiksi elektroniikan hankkimista. Nyt tämän vuoden verorahaporkkanat kaupassa on jo käytetty.

Toinen kysymysmerkki on postialan lakon vaikutus verkkokauppaan. Toki verkkokaupassa tehdyille ostoksille on muitakin toimitusvaihtoehtoja kuin Posti, mutta mitä pidemmäksi lakko venyy, sitä todennäköisemmin jouluun liittyviä verkkokauppaostoksia jää tekemättä, kun kuluttajat eivät voi olla varmoja toimitusajoista.

Ekologisuus on entistäkin ajankohtaisempi sana myös joululahjavalintojen yhteydessä. Tulevan viikon Black Fridayn kaupankäyntiin liittyvässä kyselytutkimuksessa 43 prosenttia kuluttajista piti melko tai erittäin tärkeänä, että hankittu tuote on valmistettu vastuullisesti. Ekologisesti ajatteleva kuluttaja hankkii kertakäyttöisen tuotteen sijaan pitkäikäisen, ja tarvittaessa kierrätettävän lahjan. Ekologisuutta on myös hankkia muu kuin tavaralahja. Lahjakyselyissä yhä enemmän kannatusta saavat erilaiset hemmotteluhoidot, liput kulttuuritapahtumiin ja vaikkapa luontoelämyksiin liittyvät lahjat. Elämys voi tuntua useista meistä paremmalta – aidommalta – kuin konkreettinen tavara.

On myös hyvä muistaa, että lukuisille paikallisille kaupanalan toimijoille lähiviikot ratkaisevat taloudellisessa mielessä paljon. Mitä enemmän keskipohjalaiset kuluttajat hankkivat tuotteita ja palveluita lähellä olevilta toimijoilta, sitä varmemmin tarjontaa on ensi vuonnakin.

Hannu Lehto