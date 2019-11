Kansanedustaja Peter Östman mielipidekirjoituksessa: Hallitus ei saa velkaantumista kuriin



Keskiviikkona keskusteltiin oppositioryhmien vaihtoehtobudjeteista. KD:n eduskuntaryhmä on monien valtiontalouden asiantuntijoiden tapaan ollut huolissaan siitä, että Rinteen hallituksen ohjelman talouspohja on rakennettu oletukselle talouskasvun säilymisestä ja työllisyyden lisääntymisestä, vaikka asiantuntija-arviot osoittivat jo viime kesänä muuta.

Hallituksen tavoitteena on, että alijäämää ei olisi lainkaan. Kuitenkin ensi vuoden talousarvioesityksen loppusumma on noin 1,5 miljardia euroa suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Alijäämää budjetissa on noin 2,3 miljardia euroa.

Ennusteen mukaan julkinen talous on 2023 noin 3,7 miljardia euroa alijäämäinen ilman uusia toimia. Vielä tätäkin huolestuttavampia lukuja on esitetty. Menolisäyksiä rahoitetaan myös valtion omaisuuden myynnillä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoitti alkuviikosta Suomea siitä, että hallitus ei saa velkaantumista kuriin vuonna 2023

IMF arvioi että Suomen talouskasvun ja työllisyyden todennäköisestä kehityksestä viittaa siihen, että valtion lainanotto vuonna 2023 olisi edelleen noin prosentin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Hallitukselta odotetaan vastuullista ja esimerkillistä taloudenhoitoa. Heräteostoksia valtionvelalla ei pitäisi tehdä.

Kristillisdemokraatit löytävät hallituksen budjettiesityksestä myös kannatettavia esityksiä ja tavoitteita, mutta halusimme tehdä jälleen oman vaihtoehtobudjettimme, joka sisältää hallituksen esitystä vähemmän velanottoa.

KD:n vaihtoehtobudjetti koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka liittyvät perheisiin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä Suomen elinvoimaisuuteen.

Syntyvyys on laskenut jo kahdeksana vuonna peräkkäin, eikä kuluva vuosi ole tuomassa muutosta negatiiviseen kehitykseen. Perheiden tarpeita tulee kuunnella.

Julkisessa keskustelussa lasten hankkimatta jättämisestä on puhuttu jopa ilmastotekona. Rinnastus on ihmisarvon näkökulmasta ongelmallinen ja herättää huolen yhteiskuntamme lapsivastaisesta asenteesta. Eivätkö suomalaisnuoret enää koe, että lapsi on yksi elämän suurimmista lahjoista?

Kristillisdemokraatit parantaisivat perhe-etuuksia ja panostaisivat koulutukseen. Esitämme muun muassa lapsilisän korotuksen ulottamista kaikkia perheitä koskevaksi. Lisäksi ehdotamme 1000 euron kertaluonteista vauvarahaa ja tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista.

Vanhustenhoidossa on yhä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa. Ikäihmisten määrän kasvaessa vanhustenhoitoon, kotipalveluihin ja omaishoitoon tarvitaan merkittäviä panostuksia. Hallituksen päätös hoitajamitoituksesta ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta. Esitämme 150 miljoonan euron lisäystä vanhustenhoidon tason parantamiseksi.

Elinvoimainen Suomi kannustaa työhön ja yrittäjyyteen. Hallituksen talouslaskelmat on tehty sen varaan, että työllisyysaste saadaan nostettua 75%:iin. Toimet ovat kuitenkin ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

Työllisyyspanosten lisäksi KD esittää tulopuolen vahvistamista mm. terveysperusteisen veron kautta. Vero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuisi elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin.

Kokonaisuudessaan KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti vuodelle 2020 olisi 500 miljoonaa euroa vähemmän alijäämäinen verrattuna hallituksen esittämään talousarvioon.

Ilman kestävää taloutta ei ole yhteiskuntaa, joka pystyy huolehtimaan vanhuksista, sairaista ja lapsista.