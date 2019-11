Päätoimittaja Tiina Ojutkangas perustelee, miksi Keskipohjanmaan toimitus kysyi laulaja Lauri Tähkän keikasta Keski-Pohjanmaan keskussairaalan juhlassa



Keskipohjanmaa kysyi lauantaina Soiten toimitusjohtajalta Minna Korkiakoski-Västiltä laulaja Lauri Tähkän keikasta keskussairaalan 50-vuotisjuhlan yhteydessä viime viikolla.

Huippusuosittu Tähkä tunnetaan kalliista keikkapalkkioistaan. Kokkolan esiintymisen hinta oli 35 000 euroa. Sosiaalisessa mediassa alkoi kritiikki siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymällä on varaa niin kalliiseen juhlaohjelmaan kesken yt-neuvottelujen ja 14 miljoonan säästövaateiden. Aiheesta kysyi aiemmin viikolla Kokkola-lehti ja lauantaina Keskipohjanmaa tavoitti Soiten toimitusjohtajan kertomaan asiasta.

Päinvastaisista huhuista huolimatta keikkapalkkiota ei maksettu Soiten käyttötalousmenoista eli verovaroista vaan sairaalan kanttiinin tuotolla, muun muassa veikkausmyynnin tuomista tuloista vuosien kuluessa.

Närää on joillakin tahoilla herättänyt myös se, että koko henkilökunta ei päässyt katsomaan esitystä. Korkiakoski-Västiä ei tarvita vastaamaan tähän kritiikkiin. Vuorotyössä, varsinkin kun on kysymys hoitotyöstä, ei ole koskaan tilannetta, jossa kaikki voisivat osallistua yhteisiin juhliin. Osan on aina pakko olla töissä.

Miksi Keskipohjanmaa sitten kirjoittaa Tähkän keikan kuohunnasta? Lehti kirjoittaa tästä, kohtalaisen vähäisestä asiasta, tuodakseen keskusteluun oikeita tietoja ja mahdollisesti uusia näkökulmiakin.

Keski-Pohjanmaan keskussairaala täytti viime viikolla 50 vuotta, mikä on huomattava ikä keskussairaalalle. Soiten henkilökunnan määrä on noin neljä tuhatta, mikä tarkoittaa sitä, että Tähkän ohjelma maksoi alle kympin per nuppi. Henkilökunta on ollut melkoisessa myllytyksessä Soiten yt:n ja säästöpaineiden keskellä. Toivottavasti konsertti toi iloa ja rentoutusta konserttiin osallistuneille.

