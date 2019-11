Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ilmastoasiat dominoivat Kalajoella keskustan puoluevaltuustossa – Tuottajien syyllistäminen ei auta, mutta ei auta populismikaan



Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Kalajoella puhuttiin voimakkaimmin ilmastoasioista. Muutaman kuukauden puheenjohtajana toiminut elinkeinoministeri Katri Kulmuni toppuutteli ilmastokeskustelun ääripäitä nostaessaan esiin ilmastokeskustelun ja vihreät arvot.

Ministerien tähdittämässä puoluevaltuustossa sai myönteistä huomiota Kulmunin ehdotus kansallisen ilmastorahaston luomisesta, mikä olikin puheenjohtajan poliittisen katsauksen konkreettisinta antia.

Maakuntien osallistujiä miellytti keskustajohtajan suulla tullut alueiden huomiointi. Hänen mukaansa ilmastopolitiikka on mitä suurimmassa määrin aluepolitiikkaa. "Fakta on, että merkittävä osa viennistä elävän Suomen hyvinvoinnista luodaan isoimpien kaupunkien ulkopuolella." Kulmuni vaati, että valtio on osarahoittajana kaikissa niissä merkittävissä investoinneissa, joiden avulla päästöjä vähennetään.

Jos Kulmuni yritti tasoitella ääripäitä, sitä ei tehnyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, joka sai puheenvuoroonsa mahtumaan koulujen joulujuhlat, Mannerheimin kuvan poiston ja tutkintapyynnöt televisiosketseistä. "Kaupunginvaltuusto päätti viedä lihan ja maidon lasten ja vanhusten lautasilta", hän kärjisti.

Kun halutaan asiallista keskustelua vaikkapa ilmastosta, se ei saisi jäädä populististen mielenilmausten jalkoihin. Kurvisen kommentit eivät ole tätä päivää vaikka ne osaa ihmisistä miellyttävätkin.

On aidosti ymmärrettävää, että maaseudun asukkaat ovat kyllästyneet kantamaan syyllisen taakkaa ilmastoasioissa. Maa- ja metsätaloustuottajiin kohdistuva paine menee väärään osoitteeseen, kun pitää löytää isoja ratkaisuja ja poliittisiakin päätöksiä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.