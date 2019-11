Minna Mustosen kolumni: Lampaista ja ihmisistä on löydettävissä samanlaisia käyttäytymismalleja, tai sitten ei

Kun yksi on yhdenlainen, toinen on toisenlainen ja jokainen meistä vielä tismalleen omanlainen, on siinä yhdessä oleminen. Porukassa kun ollaan, niin pakko se on vain sakkiin sopia ja mukaan uutta väkeä mahduttaa.

Suvaita sakkiin myös sellaisia jotka ajattelevat ihan eritavoin, käyttäytyvät ihan erilailla ja näyttävätkin ihan erilaisilta. Joskus saattaa käydä niinkin, että se kaikista erilaisin onkin kaikista ennakkoluuloisin, toisaalta juuri kun ajattelee, että kohta tulee tuikeat tupenrapinat, saattaakin yllättyä iloisesti, kun vain kaikki asiat suttaantuvat ja lutviutuvat ilman kummempaa punnertamista.

Itse vietän aikaa paljon eläinteni kanssa ja minun on yleensä ottaen helpompaa ymmärtää eläinten käyttäytymistä kuin meidän ihmisten. Olen saattanutkin mainita, että minulla on muutamia lampaita. Ja mitäpä siitä, toisilla on koiria, kissoja ja undulaatteja. Minulla on mehiläisiä, kanoja ja lampaita.

Viihdyn eläinteni kanssa. Ovat semmoisia soppeleita tyyppejä, piisalle mutkattomia minun makuuni. (Paitsi mehiläiset, jotka eivät ole ollenkaan mutkattomia, vaan äärimmäisen kiehtovia juurikin monimutkaisuutensa takia.)

Joskus olen saattanut jopa erheellisesti miettiä, että maailma on helpompaa ja suvaitsevampaa tuolla eläinmaailmassa.

Ei se kuitenkaan välttämättä niin ole.

Vaikka ihan vege (kuten lammas) ja täysi peto (kuten esimerkiksi Miisukissa) saattavatkin olla ylimpiä ystäviä, niin on sitä eläinmaailmassakin paljon saikkaamista.

Yhdessä vaiheessa minulla oli lammaslaumassa paljon valkoisia lampaita ja vain yksi musta mäkättäjä, Sysi.

Lammaslaumassaan elelivät niin kuin elelivät, sopuisasti ja säällisesti, kuten lampaat nyt yleensä ruukaavat. Minulle tuli jossakin vaiheessa lisää lampaita ja silloin tämä alkuperäinen musta lammas karkasi hypyn kanssa laitumella metsän reunaan. Muut lampaat tuota menoa ihmettelivät ja sitten se syy selvisi.

Kaikki muut lampaat olivat tottuneet mustaan lampaaseen eivätkä pitäneet sitä mitenkään erikoisena, ainoa musta lammas ei kuitenkaan ollut koskaan nähnyt muita kuin valkoisia lampaita ja sillä kesti aikaa ennen kuin se tottui uusiin mustiin lampaisiin. Alun ihmettelyn ja jälkeen kaikki palasi normaaliin ruotuun ja eloa jatkettiin kuten aiemminkin.

Yksittäisen lampaan käyttäytymisestä ei tietenkään voi vetää muuta johtopäätöstä kuin sen, että tuo nyt oli tuommoinen.

Toisaalta, joskus näistä lampaistakin on löydettävissä hyvinkin ihmismäisiä piirteitä.

Luin kerran jonkin sortin tutkimuksen, jonka mukaan aikuiset uuhet eli naaraspuoleiset lampaat mieluusti katsovat kuvaa vanhemmasta pässistä.

Joinakin päivinä ymmärrän lampaitani täydellisesti.