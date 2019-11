Pääkirjoitus: Työttömyystilanne Pohjanmaalla manner-Suomen paras



Varsin usein tälläkin palstalla kommentoidaan ja analysoidaan jotain asiaa mikä on yhteiskunnassa huonosti. Asiaa, minkä toivoisi olevan paremmin.

Tiistaina aamulla julkisuuteen tuli lukuja, joiden perusteella me pohjalaiset pidämme piikkipaikkaa Suomessa: Pohjanmaan ELY-keskuksen – eli Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien – alueella työllisyystilanne oli edelleen manner-Suomen parhain. Meillä virallisissa työttömyystilastoissa oli 5,7 prosenttia työvoimasta, kun koko maassa työpaikkaa haki 8,7 prosenttia työvoimasta. Yksittäisistä kunnista Luodossa ja Pedersöressä työttömyysprosentti on vain hivenen yli kaksi.

Jopa yllättävä tieto ELY-keskuksen paikallisessa tiedotteessa oli se, että uusia työpaikkoja on syntynyt määrällisesti eniten lisää rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä. Hiljattainhan Pohjanmaan kauppakamari kertoi omassa suhdannebarometrissaan, että rakennusalalla tulevaisuus näyttää eri alojen vertailussa jopa kaikkein synkimmältä.

Työ- ja elinkeinoministeriön keväällä alkaviin työllisyyden kuntakokeiluihin on ilmoittautunut tältä alueelta vain Kokkola. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa etenkin pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien sijoittumista työmarkkinoille. Erinomaista, että tällaisia uusia malleja kehitetään pitkäaikaistyöttömiä silmällä pitäen. Tärkeää on löytää ratkaisuja, joilla työttömiä saadaan motivoitumaan aloille, missä kärsitään työvoimasta.

Koko maan tilannetta arvioitaessa matkaa Antti Rinteen hallituksen alkuaikoina asettamiin työllisyystavoitteisiin on kuitenkin kovasti. Keskuskauppakamari laski heti tiistaina, että työllisyys on noin 68 000 työpaikan päässä hallituksen tavoitteesta. Eli tahot laskevat erilaisia lukuja, mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että työtä tekevien määrä pitää nousta viime kuukausia huomattavasti ripeämpään tahtiin.

Vähintään suurvaltojen kauppaneuvottelujen ja Brexitin rinnalle merkittäväksi "haasteeksi" työllisyystilanteen kehittymisen kannalta on noussut oma työmarkkinatilanne. Etenkin työantajapuoli leimaa herkästi uhkakuvia neuvottelukierrokselle työllisyystilanteeseen vedoten. Osin neuvottelutaktiikkana, mutta osin myös täysin realistisena ajatuksena.