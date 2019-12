Tiina Ruotsalan kolumni: Anteeksi, anteeksi, anteeksi

Näyttelijä ja vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius pyysi julkisesti anteeksi.

Helposti sitä ajattelisi, että meille suomalaisille anteeksipyyntö on kovin vaikeaa, vaikka lopputulos on usein vapauttava niin pyytäjälle kuin sille, jolta anteeksi pyydetään. Vaan tässäpä tapauksessa kävikin päin vastoin. Anteeksipyyntö aiheutti mielipahaa ja kiukkua.

On vaikea ymmärtää, että joku pahoittaisi mielensä toisen anteeksipyynnöstä, mutta kylläpä vain tuokin on nykyään mahdollista.

Anteeksipyyntö koski Peteliuksen 1980- ja 1990-luvulla tekemiä tv-sketsejä, joissa saamelaisia on kuvattu syrjivällä ja vääristelevällä tavalla. Naima-Aslakissa ja Soikiapäässä ei ole mitään huvittavaa ja Petelius toivoi, ettei sketsejä enää esitettäisi. Vaikka Peteliuksen ja hänen näyttelijäkollegansa Aake Kallialan alkuperäinen idea lienee ollut parodioida valtaväestön ennakkoluuloja, lopputulos kääntyikin saamelaisia vastaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tästähän riemu repesi ja voin vain kuvitella, että nyt niitä sketsejä vasta katsotaankin. Olisiko ollut parempi, ettei Petelius olisi ottanut asiaa esille? Löytyyhän esimerkiksi television ja suomalaisen elokuvan historiasta paljon muutakin, joka ei enää tässä ajassa toimi. Pitäisikö niistäkin esittää anteeksipyyntö? En osaa vastata, mutta sitä jaksan kuitenkin ihmetellä, että anteeksipyyntö tekona voi aiheuttaa näin suurta mielipahaa.

Metoosta liikkeelle lähtenyt aalto on pyyhkäissyt etelästä pohjoiseen. Kulttuurin tekijöissä puntti on tutissut yhdellä jos toisella – milloin syytös osuu omalle kohdalle? Eivätpä tienneet esimerkiksi teatterikorkeaan pyrkineitä nuoria naisia rivosti pompottaneet miehet, että muutaman vuosikymmenen jälkeen heidän mielivaltansa ei enää olisikaan hyväksyttävää. Mutta uskaltavatko edes anteeksi pyytää, vai pistävätkö päänsä pensaaseen toivoen, ettei kukaan heidän perälistoaan huomaa?

Metoo on parasta, mitä Amerikasta on vuosikymmeniin liikkeelle lähtenyt. Olisiko kulttuurineuvos, kirjailija Veijo Baltzarkaan koskaan jäänyt kiinni irstailuistaan ja nuorten, alaikäisten tyttöjen manipuloinnista ellei liike olisi vaikuttanut myös Suomessa? Kulttuurineuvoksen toiminta on jo sitä luokkaa, ettei siitä pelkällä anteeksipyynnöllä selvitä. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Baltzarin todennäköisin syin törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä.