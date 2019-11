Jukka Aniaksen kolumnin aihe on hybridimallia

Ei päivää ilman Soitea. Eikä juuri päiväkään ilman hybridiareenaa. Viikkoa ei nyt ainakaan.

Siitä on meidän mediahaukkojen elämä tehty viime viikot. OK, ehkä hieman kärjistän, mutta sinnepäin on työelämä viime aikoina heitellyt.

Rakennetaanko Kokkolaan upea urheilupuisto tapahtuma-areenoineen ja jalkapallostadioneineen sai ainakin Kokkolan kaupunginhallitukselta maanantai-iltana myönteisen vastauksen. Äänestyksen jälkeen, mutta kuitenkin.

Saapa nähdä kuinka käy siinä vaiheessa, kun valtuutetut joskus talven selän taituttua katsovat taloudellista totuutta kohtisuoraan silmiin.

Viimeistään siinä vaiheessa meille tavallisille veronmaksajillekin pitäisi yksi suhdeluku olla tarkasti kerrottuna. Mikä on julkisen ja yksityisen rahan osuus a) rakentamiskustannuksista ja b) käyttökustannuksista?

Kustannuksista ylipäätään pitää myös olla muukin kuin ”indikatiivinen hinta”. Jos tarkkaa summaa ei pysty sanomaan, pitää sentään joku vaihteluväli kertoa.

Se siitä. Toivon mukaan asiat etenevät niin kuin asiat parhaimmillaan etenevät. Todettakoon, että tämä on vilpitön toive.

Tosin sillä varauksella, että Kokkolan kaupunki ei sitten valittele esimerkiksi Soiten menoja. Varsinkaan kun Kokkolan edustajat Soitessa eivät selvästikään ole halukkaita toteuttamaan oman kaupunkinsa useissa yhteyksissä ilmaisemaa tahtoa.

Jos taas enemmistö ei toimi enemmistönä, kyse on oltava poliittisen tai jonkun muun tahdon puutteesta.

Sekin on todettava, että sosiaali- ja terveystoimen menojen hallitseminen ja hillitseminen on poliittisen päätöksenteon vaikeampia lajeja. Esimerkiksi kelpaavat ympäri Suomea tämän vuoden aikana eri sote-yhtymissä jo käydyt tai käynnissä olevat yt-neuvottelut.

Urheilupaikkarakentamisessa hybridimalli saattaa toimia hyvin. Syntyy usein eri yhteyksissä mainittuja ”synergiaetuja”, kun kaikkia oheistoimintoja ei tarvitse rakentaa jokaiselle laitokselle erikseen.

Säästämisessä hybridimalli on vaativampi. Soitessa sitä on toteutettu vaatimalla yleisesti säästöjä, mutta vastustamalla niitä erityisesti tietyistä paikoista. Kuka mistäkin.

Ainakin oma japanilaiskotteroni liikkuu kehnosti, kun polkee yhtä tarmokkaasti jarrua ja kaasua. Ääntä kyllä syntyy.

Loppuun vielä aivan toinen asia. Paavo Haavikon muinainen mietelause, joka ei todellakaan kohdistu kehenkään. Kunhan jostain syystä tulla muljahti mieleen.

Sehän menee näin:

”Parodia on jo kauan ollut mahdotonta. Ne tekevät sen itse.”