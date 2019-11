Annika Tiiton kolumni: Konsta Jylhä ja Paavo Helistö onnistuivat tiivistämään yhteen joululauluun kaiken maailmasta löytyvän surun – Eikä lista kuoleman täyttämistä joululauluista suinkaan lopu siihen

Joulun aatto nyt saa, jo ilta tummuu ja hiljenee maa. Kuka kulkee nyt yksinään kalmistoon? Kuka yksin näin kylmässä on? Pieni lapsonen vain, joka näin kiiruhtain jälleen kynttilän haudalle tuo. Paikka hiljainen on, tumma, liikkumaton: äidin haudalle valon hän suo.

Näin alkaa kaikkien aikojen surullisin joululaulu. Sen on säveltänyt kaustislainen pelimanni Konsta Jylhä ja sanoittanut Kemissä syntynyt radiotoimittaja Paavo Helistö. Tämä parivaljakko on onnistunut tiivistämään lauluun kaiken sen surun, murheen ja kaipauksen, mikä maailmaan mahtuu.

Suomalaiset joululaulut ovat sanalla sanoen synkkiä. Jo yli sata vuotta sitten laulettiin taivaasta varpusen muodossa saapuvasta pikkuveljestä. Kappaleen melankolisuus ei ole sattumaa, sillä Zacharias Topelius kirjoitti runonsa pian poikansa kuoleman jälkeen. Poika oli kuollessaan vuoden vanha.

Surullisten joululaulujen teossa Topelius kunnostautui kuitenkin jo pari vuotta aiemmin. Sylvian joululaulun sanoituksena käytettävä runo nimittäin syntyi jo vuonna 1853. Ja jos et tiennyt, niin se laulun surullisin kohta kertoo häkkiin suljetusta mustapääkertusta, jonka silmät on puhkaistu. Lintu kaipaa kotiin, mutta yölaulajana se vain houkuttelee lajitovereitaan lentämään suoraan pyydystäjien verkkoihin.

Listaa masentavista ja kuoleman täyttämistä suomalaisista joululauluista voisi jatkaa loputtomiin.

Kuolleen pikkuveljen joulupuuro jää lautaselle eikä mantelistakaan tarvitse enää kinastella. Joulurauhaa toivottanut mummeli onkin yhtäkkiä kuollut, ja hänelle tarkoitettu joulutähti lasketaan hautakummulle. Ja eräs toinen mummo viettää koko joulun yksin pienessä mökissään keskellä kaamosta, koska hänen miehensä on kuollut ja lapsenlapsetkin lupaavat tulla käväisemään vasta kesälomalla.

Näiden surumielisten joululaulujen vastapainoksi radiosta raikaa tietysti myös ärsyttäviä renkutuksia, joiden tarkoituksena on kai jakaa iloa ja riemua joulun pimeyteen.

Mutta mietitäänpä hetki esimerkiksi Hei tonttu-ukot hyppikää –kappaleen sanoja: Hei, tonttu-ukot hyppikää, nyt on riemun raikkahin aika! Hei, tonttu-ukot hyppikää, nyt on riemun raikkahin aika! Hetken kestää elämä ja sekin synkkä ja ikävä. Hei, tonttu-ukot hyppikää, nyt on riemun raikkahin aika!

Ja ruotsinkielisen version tontuilla tuskin on laseissaan pelkkää glögiä.

Ehkäpä joululaulujen tarkoitus on lietsoa ihmiset hartaaseen ja haikeaan tunnelmaan. Eikä siinä ole oikeastaan mitään pahaa, sillä siitähän me suomalaiset pidämme.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.