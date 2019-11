Lukijan mielipide: Hybridiareenan rahoituspohja murenee Kokkolassa



Hybridiareenaa koskien Kokkolan Kaupunginhallitus on 25.11. kokouksessaan päättänyt, että kaupungin, hallituksen ja valtuuston tulisi sitoutua käyttömenojen kasvuun 1,3-1,5 miljoonalla, jos mukaan lasketaan myös kaavailtu jäähallin laajennus. Tämän verran siis arviolta hybridiareenan ylläpitokulut maksavat enemmän joka vuosi nykymenoihin nähden.

Kokkolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.11. päätettiin laskea kunnallisveroa 0,25%, joka on reilusti alle kymmenesosa siitä rahamäärästä, jonka pelkästään jo KIKY leikkasi palkansaajan kukkarosta. Tässä ideologisessa tulopoliittisessa näpertelyssä Kokkolan kaupunki kuitenkin menetti noin 1,8 miljoonan verotulot, joka on hieman alle sen summan, joka aiotaan laittaa hybridiareenan suunnitteluun vuonna 2020, ja edelleen lähes sama summa, jonka verran tämä areena tuo lisää vuosittaisia käyttökustannuksia kaupungille.

On selvää, että tällä kaupungistumisen aikakaudella Kokkola tarvitsee vetovoimatekijöitä ollakseen selvästi merkittävin kaupunki Oulun ja Vaasan välillä. Samaan aikaan kuitenkin Kokkolan kaupunki on keskimääräistä enemmän velkaantunut asukasta kohden, Soite:n säästökuuri on epäonnistumassa, ja paikallisilla oikeistopoliitikoilla näyttää olevan ideologinen halu laskea kunnallisveroprosenttia heti, jos talouslukemat näyttävät vihreää valoa edes pienen hetken verran.

Kun näitä asioita tarkastellaan yhdessä, niin näyttää selvältä, etteivät kaikki ole sitoutuneet edes lähtökohtaisesti urheilun kannalta näin merkittävään tärkeään hankkeeseen.

Näyttää ironisesti siltä, että poliittisten ideologioiden vuoksi hybridiareenan rahoituspohja murenee juurikin ”urheilun ystävien” toimesta.

Petri Partanen (sd.)

Kokkolan kaupunginvaltuutettu