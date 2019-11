Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Nuoruuden julma tarina

Mahdoton osoittautui mahdolliseksi, kun sarja The End of the F***ing World sai yhtä vahvan päätöskauden.

★ ★ ★ ★ ★

The End of The F***ing World.Ohjaus Lucy Forbes ym., 2017-2019Netflix

Tehtäköön kaikki romaanit – tai sarjakuvaromaanit – tv-sarjoiksi. Kun elokuva epäonnistuu kirjan ydintä etsiessään, sarjamuoto voi tehdä kunniaa alkuperäisteokselle.

Toisin kuin Romeolla ja Julialla, The End of the F***ing Worldin lempiväisillä ei ole sukuja esteenä. Alyssa (Jessica Barden) ja James (Alex Lawther) jättävät kotinsa, kun perhe on heidät hylännyt.

Rakkauden verinen laulu osaa kaikesta huolimatta kääntää psykopaattikauhun ja sarjamurhaajajännärin herkimpään lemmenunelmaan. Vilkas kuvaus pesee kliseet pois ja näyttää Britanniankin uudesta kulmasta. TEOTFW välttää keittiöpsykologian karikot kasvaen uskottavaksi saduksi. Alkutilanteiden vastenmielisyyksistä noustaan vetoavaan koskettavuuteen.

Temppu ei onnistuisi ilman lumoavia näyttelijöitä. Alkaen ensimmäisen kauden oksettavasta kirjallisuudenprofessorista, päättyen toisen kauden tärkeimpään sivuhenkilöön Bonnieen. Hypnoottisella katseellaan Naomi Ackie ikään kuin välittää Get Outin (2017) kauhukabinetin Georginan (Betty Gabriel) ahdistusta ja taustatarinaa.

Jessica Barden oli kuvauksissa 25 ja Alex Lawther 22. He ruumiillistavat täysin seitsentoistakesäisten Alyssan ja Jamesin kokemattomuuden. Sisäinen kerronta, ajatusäänten käyttö, hahmottaa väärinymmärryksiin johtavan ohipuhumisen taiteen. Ylistäisinkö Alyssan vapautunutta tanssia vallatussa asunnossa? Tai Jamesin lamauttavaa huolta tytön katoamisesta? Vai sittenkin yhteistä polkua, jonka päässä pari oivaltaa keskinäisen riippuvuutensa?

Jessica Barden on ihastuttava uusi löytö, sanalla sanoen lahja. Alex Lawtherin huomasin ensiroolista nuorena Benjamin Britteninä 2013. Twiittasin, että jos näyttelijä jatkaa elämäkertalinjalla, Harry Langdonin ja Stan Laurelin roolit istuisivat. ”Yes, please!” kommentoi tuolloin vielä somessa ollut tuleva tähti.

Graham ”Blur” Coxonin musiikki ja ”needledropit” (levyvalinnat) tekevät sarjasta ihanteellisen tv-jukeboxin.