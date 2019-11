Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Joulu on taas, ja telkkari täynnä puuroo

Kun joulu on, kun joulu on! Pimeintä talvea valaisevan juhlakauden elokuvat alkavat heti kuun vaihduttua. Kauhukomedia Krampus tekee viikon joulunavauksen, mutta lähempänä nähdään niitä lempeämpiäkin vaihtoehtoja.

Lumiukko, Joulupukki ja noitarumpu, tv-elokuva Joulukuusivarkaat, Niko – lentäjän poika, Röllin sydän, Onnelin ja Annelin talvi, Yksin kotona, Ice Age – jäätikön sankarit. Tuttuja ja turvallisia valintoja, joiden kanssa ei ikävä tule.

Suoratoistopalveluissa juhlan tunnelmaan on voinut uppoutua jo pitempään. Kovin höttöiseltä Netflixin tarjonta vain vaikuttaa. Let It Snow’ta koristaa peräti John Greenin nimi, mutta lopputulos on kuin keskinkertaisen tv-sarjan parhaiden palojen sikermä.

Mutta eipä huolta, se paras jouluelokuvakin vielä nähdään - Ihmeellinen on elämä. Ja ei-jouluihmisille tietysti Paha pukki!