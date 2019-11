Pääkirjoitus: Eduskunnan kyselytunti ei ratkaissut Posti-kriisin sekavuutta



Eduskunnan kyselytunnilla oppositio oli odotetusti kriittisenä pääministeri Antti Rinnettä ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa kohtaan.

Puuttuiko hallitus työehtoneuvotteluihin ja ovatko ministerit puhuneet totta. Se ei välttämättä riitä vastaukseksi, että työehtokiista päättyi "onnellisesti". Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi kyselytunnilla, että "syntyy sutta ja sekundaa, kun poliitikot puuttuvat työehtoneuvotteluihin".

Kyselytunnilla vaadittiin vastauksia siihen, ovatko muut hallituspuolueet olleet tukemassa pääministerin ja omistajaohjausministerin toimintalinjoja. Tiedossa on, että eivät hallituskumppanitkaan viime viikkojen aikana ole taputtaneet käsiään sekavassa tilanteessa.

Miten tämän maan kansallisvarallisuutta hoidetaan? Miten ihmeessä päästitte syntymään tilanteen, jossa valtion lukuun toimivan yrityksen hallituksen ja Rinteen sekä Paateron linja on erilaiset. Miksi ette varmistaneet, että omistajan linja on Postin hallituksen linja. Moniin kysymyksiin ei torstaina saatu vastauksia.

Toholampilainen valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.), joka elinkeinoministerinä vastasi omistajaohjauksesta, sanoi keskiviikkona Taloustieteellisen yhdistyksen seminaarissa, että pitkällä tikullakaan ei pidä koskea työmarkkina-asioihin. Lintilä jatkoi samalla linjalla kyselytunnilla. "Kansantalouden kannalta nämä ovat äärimmäisen vaarallisia tilanteita."

Pääministeri Rinne puolustautui torstaina sanomalla, että ei usko kenenkään edellyttävän, että pääministeri pitää näppinsä erossa kiistasta, jos vienti pysähtyy ja joukkoliikenne on jo pysähtynyt. Rinteen mukaan Postin hallitus jätti noudattamatta Paateron vaatimuksia siitä, että pakettilajittelijoita ei tule siirtää toiseen sopimukseen, mutta vaatimuksesta ei välitetty.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paaterosta (sd.) on tehty neljä kantelua oikeuskanslerinvirastolle. Kantelut liittyvät Paateron toimintaan Postin lakon yhteydessä.

Hallituksen omistajaohjauksessa on parantamisen varaa. Kysymys on iso ja vakava ja valtionyhtiöissä puhutaan valtavista rahamääristä. Veikkauksen ja Postin ympärillä on kuhissut, mutta kysymys on laajempi. Millainen luottamus valtionyhtiöiden ja hallituksen välillä vallitsee? Miten meidän asioitamme hoidetaan. Ensisijainen vastuullinen tässä asiassa on pääministeri Antti Rinne.