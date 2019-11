Pääkirjoitus: Luottamus on äärimmäisen tärkeä – Postin hallituksen, Rinteen ja koko hallituksen luottamusta punnitaan



Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) lähtö hallituksesta oli perjantain uutinen, vaikka se ei yllättänytkään. Päivien ja oikeastaan viikkojen selittelyjen ja lakkokriisin jälkeen keskustelu kiihtyi; mitä kuka on sanonut ja kenelle. Onko omistajaohjausministeri saanut oikeita tietoja Postin hallitukselta ja onko Suomen eduskunta saanut oikeita tietoja omistajaohjausministeriltä ja pääministeriltä.

Viime viikkojen meininki ei ole antanut hyvää kuvaa omistajaohjauksesta, mutta ei monesta muustakaan asiasta. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Antti Rinne vielä puolusti ministeriään. Perjantaina Paatero "päätyi" eroratkaisuun keskusteltuaan pääministerin kanssa.

Rinne uhrasi vaikeassa tilanteessa pitkäaikaisen tukijansa ja puoluetoverinsa. Rinne kertoi harvinaisessa tiedotustilaisuudessa, että Paatero ei ollut riittävän selväsanaisesti torjunut Postin aikeita siirtää työntekijänsä heikomman työehtosopimuksen piiriin.

Posti väittää, että suunnitelmalle oli valtion tuki. Myös valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö sanoo Postin pitäneen omistajaohjausosaston ja Paateron informoituna.

Eduskunnan luottamus hallitukseen ja hallituskumppaneiden luottamus toisiinsa on vakava asia. Jos syntyy epäilys siitä, että ministeri olisi valehdellut eduskunnalle, se synnyttää kestämättömän tilanteen, jossa hallitusyhteistyö ja koko hallitus joutuvat vaikeaan tilanteeseen.

Oppositio vaati perjantaina pääministeri Rinteen eroa. Muut hallituskumppanit, vihreät ja keskusta edellyttivät lisäselvityksiä.

Rinne moitti perjantain tiedotustilaisuudessa kovasanaisesti Postin johtoa ja hallitusta. Pääministerinä hän puhui omistajan suulla. Miten voi olla mahdollista, että Postin hallitus saa jatkaa, kun Rinteen näkemys sen toiminnasta on päivällä kuullun kaltainen.

Hyvä kysymys on myös Rinteen oma asema. Kokoomuksen Petteri Orpo piti riittämättömänä omistajaohjausministerin eroamista. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vaati Rinteen eroa. Hän totesi Lännen Medialle, että pääministerin on erottava, jos hän on antanut eduskunnalle perätöntä tietoa.

Tämä asia on puitava pohjiaan myöten. Totuus ei voi kovin pitkään olla mielipideasia. Kansalaisilla on oikeus tietää, mikä on tapahtumien kulku. Oppositio ottaa kriisistä ymmärrettävästi kaiken irti.