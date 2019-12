Pääkirjoitus: Vapaa-ajan matkustajien lentotoiveita on syytä kuunnella elinkeinoelämän lisäksi – Kruunupyystä lennetään mielellään Tukholmaan



Kruunupyystä Helsinkiin ja maailmalle suuntautuvien lentojen pohdinta jatkuu Keski-Pohjanmaalla. Toimivia lentoyhteyksiä tarvitsevat yritykset ja yksityiset ihmiset. Usein lentoliikenteen merkittävyyttä arvioidaan yrityselämän näkökulmasta. Huoli yritysten viihtymisestä Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla on tärkeä.

Kruunupyyn lentoasemayhtiö järjesti perjantaina tilaisuudet tuodakseen Finnairin kuulemaan paikallisen elinkeinoelämän toiveita. Finnair sai kiitosta aamuvuoron palauttamisesta Kruunupyyn ja Helsingin välille ensi maaliskuusta lähtien. Viime vuonna menetetyt kaksi lentovuoroa palaavat ohjelmaan kevättalvella. Silloin Helsingistä pääsee jo aamulla Kruunupyyhyn ja aamupäivällä Helsinkiin.

Moitteita tuli odotetusti niin sanotuista kolmiolennoista Kemin kautta (KP 30.11). Perjantain tilaisuuksissa paikalla ollut Finnairin myyntipäällikkö Jyrijaakko Ritamies perusteli kolmiolentoa kustannustehokkuudella. On tietysti selvää, että tunnin matkan piteneminen useaksi tunniksi vaikuttaa ihmisten kiinnostukseen tehdä matkansa lentämällä, kun samaan aikaan hyvät ja suorat junayhteydet ovat mukana kilpailussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kritiikkiä Finnairin edustajat saivat myös hinnoittelusta. Helsingissä käynti maksaa pahimmillaan 700 euroa.

Kokkolan-Pietarsaaren lentokentältä lähdetään mielellään Tukholman suuntaan. Suosiosta huolimatta matkustajien toiveena olisi suora lento Ruotsin pääkaupunkiin, mutta tälle yleisötoiveelle ei tullut Finnairin edustajilta kannatusta.

Kruunupyystä lennetään Helsingin kautta eniten määränpäänä muun muassa Tukholma, Helsinki, Kööpenhamina ja Oslo. Vaikka elinkeinoelämän edustajat ovatkin usein esillä, on asiakkaista noin 60 prosenttia vapaa-ajan matkustajia. Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla asuvilla on paljon sukulaisia ja yksityiselämän kontakteja Pohjoismaissa. Siksi lentoliikennettä kehitettäessä on tärkeä kuunnella myös vapaa-ajan matkustajia.