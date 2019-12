Jarno Herrasen urheilukolumni: Pohjoismaisissa hiihtolajeissa mennään vuonomaan tahtiin myös tällä kaudella

Kilpailukiellosta vapautuneen Therese Johaugin tiedettiin olevan hyvässä iskussa, eikä norjalainen jättänyt pertsan kympillä jossitteluille sijaa. Halusimme tai emme, mutta kovasti näyttää siltä, että tänä talvena Johaug vie ja muut vikisevät.

Muun muassa tuollaiset sanat kirjoitin tällä samalla palstalla vuosi sitten, kun maastohiihdon maailmancup oli saatu Rukalla vauhtiin. Eipä tuohon paljon ole lisättävää tälläkään kertaa. Normaalimatkoilla Johaug näytti muille kaapin paikan ja kovin yksitoikkoinen taitaa tämän talven cupista tulla. Jos ja kun Johaug kunnossa pysyy, muiden tehtävänä on taistella ainoastaan kakkostilasta.

Tylsää? Ilman muuta. Se ei kuitenkaan ole Johaugin vika, jos hän on tehnyt jotain muita paremmin. Tai oikeammin sanottuna, hän on tehnyt aika monta asiaa muita paremmin.

Rukan perusteella ei tarvitse kovin paljon valehdella, jos väittää pohjoismaisten hiihtolajien valtikan olevan norjalaisilla. Maastohiihdossa norjalaisten (lähinnä Johaugin ja Johannes Kläbön) voittokulun pystyi katkaisemaan vain lempimatkansa 15 kilometrin pertsan voittanut Iivo Niskanen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhdistetyssä tahti oli vielä julmempaa. Rukan yhdeksästä podiumsijasta norjalaiset veivät seitsemän triplavoittaja Jarl Magnus Riiberin johdolla. Kun mäkihypyssäkin mentiin vuonomaan tahtiin, saivat punasinivalkoiset kirsikan kakkunsa päälle. Tylsää? Ilman muuta.

Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS on vienyt maastohiihtoa viime vuosina eteenpäin tv edellä. Väliaikalähdöt ovat väistyneet yhteislähtöjen tieltä ja erilaiset tourit ovat kiinteä osa kalenteria. Nyt tv-rintamalta kuuluu kummia, sillä venäläinen Kanava 1 lopettaa naisten maastohiihdon näyttämisen. Perusteluna on Johaugin ylivoimaisuus. Siinä on FIS:n toppatakkiväki ihmeissään, jos muut maat seuraavat venäläisten esimerkkiä.

Tuskinpa kuitenkaan. Venäjälläkin pääsyy taitaa olla se, että useampi maan kärkihiihtäjä on jäämässä äitiyslomalle. Kun omilla ei ole todellisia menestysmahdollisuuksia, tietysti kiinnostus lajia kohtaan lopahtaa.

Meidän suomalaisten ei onneksi tarvitse olla niin synkällä päällä. Rukalla Niskanen lykki voittoon ja oli minitourin kolmas. Naisten puolella Krista Pärmäkoski nappasi perinteisen kympiltä kakkostilan. Olkoonkin, että Pärmäkoski sai hyvää peesiapua juuri Johaugilta.

Iivo Niskasen kautta seuraan erityisellä mielenkiinnolla. Tähän saakka maailmancup on ollut Niskaselle toissijainen asia ison tähtäimen oltua arvokisoissa. Tällä sesongilla arvokisoja ei ole luvassa, joten Niskanen kiertää cupia aikaisempaa enemmän.

Rukan perusteella Niskasen vapaa on mennyt eteenpäin. Kun osaaminen pertsalla on ollut tiedossa jo pitkään, voi Niskaselle povata hyvää kautta. Menestystä voi odottaa myös yhdistelmäkisoista. Sekä tietenkin Holmenkollenin 50 kilometriltä, joka lienee Rukan ja Lahden ohella Niskasen pääkisa tällä kaudella.