Niemenkartanon ja Kisatien koulujen vihkiäisjuhlaa vietettiin lauantaina: "Sivistyksen voima on voittamaton"



Niemenkartanon ja Kisatien koulujen yhteistä vihkiäisjuhlaa vietettiin Reisjärvellä lauantaina juhlavissa tunnelmissa. Reisjärven sivistysjohtaja Markku Puronhaara avasi juhlan, minkä jälkeen emeritussivistysjohtaja Juhani Tilli kertasi Reisjärven koululaitoksen historian, jota Kisatien koulun oppilaat elävöittivät pienin kuvaelmin eri vuosikymmeniltä.

– Kuntakokous päätti perustaa kansakoulun Reisjärvelle 25.7.1899. Koulupiirejä perustettiin kolme: kirkonkylä, Kalaja ja Kangaskylä. Kirkonkylällä pääsi alkamaan kuitenkin vasta 1902, kun uusi koulurakennus, nykyinen terveyskeskus, valmistui Saksanpeltoon, Tilli kertoi.

Enimmillään kansakouluja oli Reisjärvellä 1960-luvun alussa, peräti 12. Oppilaita oli jonkin verran yli tuhannen ja kunnan asukasluku yli 5000.

– Kansalaiskoulu perustettiin Reisjärvelle 1958 ja vuosina 1957-58 paikkakunnalla toimi yksityinen keskikoulu. 1959 perustettiin kunnallinen keskikoulu Pappilanmäelle, Tilli kertoi.

Vuonna 1966 kunnanvaltuusto lakkautti neljä koulupiiriä, ja jäljelle jäi kahdeksan koulupiiriä.

– Sillä päätöksellä mentiin aina vuoteen 2001 saakka, jolloin Hakasaari sulki ovensa. Nyt meillä on yksi koulupiiri ja Reisjärven kaikki alakoululaiset mahtuvat saman katon alle, Tilli summasi.

1982 Reisjärvi sai lukioluvat ja kuutta vuotta myöhemmin Reisjärvelle yritettiin saada lupia uudenlaiseen ammatillisen koulun ja lukion yhdistävään koulutukseen.

– Opetushallitus ei ollut siihen silloin vielä valmis, mutta nythän yhdistelmätutkintoja suoritetaan ympäri Suomen, Tilli summasi.

– Vaikka Reisjärven koululaitos on kokenut matkan varrella monia vaiheita, vaikeitakin ja tunteisiin meneviä vaiheita, eteenpäin on menty. Sivistyksen voima on voittamaton.

Kisatien koulun oppilaiden kuvaelmien lisäksi Niemenkartanon koulun oppilaat olivat luoneet videoesityksen siitä, millaista koulunkäynti oli ennen ja millaista se on nyt. Ero on huikea, sillä tänä päivänä oppilailla on käytössään kaikki uusimmat opetusmetodit ja välineet, mitä maailmalla on tarjota.

Matematiikka ei enää opetella taululle laskemalla, vaan matematiikan tunnilla ohjelmoidaan robotteja. Biologian ja maantiedon on korvannut Ympäristöoppi, jonka opetuksessa käytetään hyödyksi niin ikään uusinta teknologiaa. Liikuntatunnilla pelataan tai leikitään toisin kuin ennen, jolloin tytöt jumppasivat tamburiinin tahdissa ja pojat hyppivät pukilla ja permannolla.

KansanedustajaMikko Kinnunen toi tilaisuuteen tervehdyksen valtiovallalta ja onnitteli Reisjärven kuntaa ja kuntalaisia uusista kouluista. Kinnunen viittasi puheessaan myös siihen, että lauantaina tuli täyteen 80 vuotta Talvisodan syttymisestä.

– Saamme olla kiitollisia siitä, että voimme opiskella ja käydä koulua vapaassa maassa. Koululaitosta on kiittäminen siitä, että Suomi kehittyi sotiemme jälkeen kehitysmaasta menestyväksi maaksi niin nopeasti kuin se teki. Tasa-arvoinen koululaitos on mahdollistanut sen, että jokainen on voinut opiskella niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät. Se on luonut onnellisuutta, vakautta, turvallisuutta ja hyvinvointia, Kinnunen sanoi.

Kinnunen kertoi myös kolmesta suuresta uudistuksesta, jotka ovat tulossa:

– Oppivelvollisuutta ollaan laajentamassa 18 ikävuoteen saakka, mikä tarkoittaa sitä, että haluamme kaikkien suomalaisten käyvän vähintään toisen asteen koulutuksen. Olemme myös luomassa ammatillisen koulutuksen ja lukion rinnalle kolmannen opintopolun, joka sisältää muun muassa kansanopistojen antaman opetuksen lisäksi myös työura-aikaisen kehittymisen. Kolmanneksi olemme tekemässä koulutuspoliittista selontekoa, missä tarkastelemme koulutusjärjestelmäämme kokonaisuutena tavoitteenamme saada kaikkien koulutuspolut kuntoon, Kinnunen kertoi.

Tilaisuuden juonsi Niemenkartanon koulun rehtori Jarmo Viljamäki ja kiitossanat lausui Reisjärven kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Oili Kiviranta. Kaikkien tilaisuudessa puhujien sanoissa hehkui tyytyväisyys ja kiitollisuus Reisjärven uusista kouluista ja siitä, miten kunnassa on nyt uudet ja puhtaat opetustilat aina esikoulusta lukioon saakka.